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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:11
Ха ха. Франт думает, что варшавский а Польше. ЖК Венеция в Италии, а французский квартал а Париже. Пхахаха
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beee
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:14
adeges написав: beee написав:
Простой смертный в тендерах не участвует. Мне тоже рассказывают будет строительный бум. Всё идёт через определенных людей с определенными откатами по определённым расценкам и только через своих. Чужих там нет. Я по наивности хотел подаваться на тендеры. Мне всё пояснили.
Даже если вы чудом попали на тендер, шанс, что не займётся прокуратора, заберут всё и посадят - небольшой
Не розумію, чому люди емігрують, якщо на ненці так добре? Просто треба жити правильно, і тоді прокуратура вами не займеться, вірно?
Это можно рассказать человеку, который потерял компанию с офисом в хорошем районе, всю технику, миллиона два долларов за реконструкцию лавры в 17 году. Белый как смерть.
Упаси боже работать честному человеку без связей с бюджетом.
Вы из какой планеты? Не обижайтесь))
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beee
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:21
beee написав: adeges написав: beee написав:
Простой смертный в тендерах не участвует. Мне тоже рассказывают будет строительный бум. Всё идёт через определенных людей с определенными откатами по определённым расценкам и только через своих. Чужих там нет. Я по наивности хотел подаваться на тендеры. Мне всё пояснили.
Даже если вы чудом попали на тендер, шанс, что не займётся прокуратора, заберут всё и посадят - небольшой
Не розумію, чому люди емігрують, якщо на ненці так добре? Просто треба жити правильно, і тоді прокуратура вами не займеться, вірно?
Это можно рассказать человеку, который потерял компанию с офисом в хорошем районе, всю технику, миллиона два долларов за реконструкцию лавры в 17 году
. Белый как смерть.
Упаси боже работать честному человеку без связей с бюджетом.
Вы из какой планеты? Не обижайтесь))
"руССький мир" он такой
и чего туда было лезть?
кстати, не торчат ли уши Новинского за кидком?
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Прохожий
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 18:52
Прохожий написав: beee написав: beee написав:
Простой смертный в тендерах не участвует. Мне тоже рассказывают будет строительный бум. Всё идёт через определенных людей с определенными откатами по определённым расценкам и только через своих. Чужих там нет. Я по наивности хотел подаваться на тендеры. Мне всё пояснили.
Даже если вы чудом попали на тендер, шанс, что не займётся прокуратора, заберут всё и посадят - небольшой
Не розумію, чому люди емігрують, якщо на ненці так добре? Просто треба жити правильно, і тоді прокуратура вами не займеться, вірно?
Это можно рассказать человеку, который потерял компанию с офисом в хорошем районе, всю технику, миллиона два долларов за реконструкцию лавры в 17 году
. Белый как смерть.
Упаси боже работать честному человеку без связей с бюджетом.
Вы из какой планеты? Не обижайтесь))
"руССький мир" он такой
и чего туда было лезть?
кстати, не торчат ли уши Новинского за кидком?
Заказчик там кмда, министерство культуры. Если это русский мир, то хорошо, не вопрос. ФСБ шные попы там арендаторы только
Но и без лавры кидков хватает. Ну окей, это был не лучший пример. Все ж знают кто курирует строительство под.-воскресенского моста, например. Это же общественное достояние
Прекращайте во всех видеть зраду. Это не смешно уже
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beee
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 22:11
kingkongovets написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.
От де вам потрібно було видову "прелесть" на котловані купувати! По чім там було на старті-здається від 1600?
від 1550 + 50 за кожний поверх
Радий вас читати
Якось я писав, що коли ККЦ з"явиться на форумі, то вже піздно купувати, що під житло, що під комерцію. Ціна вже збільшилась
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pesikot
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Додано: Суб 09 вер, 2023 11:28
pesikot написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Но ТТ па пятерику однозначно продавать. Все-таки Киев, пока еще не Тель-Авив.
От де вам потрібно було видову "прелесть" на котловані купувати! По чім там було на старті-здається від 1600?
Радий вас читати
Якось я писав, що коли ККЦ з"явиться на форумі, то вже піздно купувати, що під житло, що під комерцію. Ціна вже збільшилась
Ціна ще може зменшитись.
Варто Америці і ЄС прикрити допомогу нашим корупціонерам
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Frant
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Додано: Суб 09 вер, 2023 11:48
beee написав:
Никогда не слушайте негодяев и манипуляторов. Особенно тупых (все знают кто). Кароч неудовлетворённых жизнью, радующихся чужому несчастью для самоутверждения
кого это вы послушали? я наверное год пишу, что сейчас дно или около того. в всу служит 1 млн человек. Через год-два-три они захотят купить 1 млн квартир (мало кому не захочется улучшить жил. условия это ж не коррупционеры-олигархи у которых уже есть по 50 квартир). Про коррупционеров даже писать не хочу. Сколько украдено гуманитарки и на гос.закупках.
Сколько квартир продается на лохе? пускай эмигранты продадут свои 500-600 тыс квартир. Всё равно денег получается больше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 09 вер, 2023 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 11:52
vitaliiangel написав: beee написав:
Никогда не слушайте негодяев и манипуляторов. Особенно тупых (все знают кто). Кароч неудовлетворённых жизнью, радующихся чужому несчастью для самоутверждения
кого это вы послушали? я наверное год пишу, что сейчас дно или около того. в всу служит 1 млн человек. Через год-два-три они захотят купить 1 млн квартир. Сколько квартир продается на лохе? пускай эмигранты продадут свои 500-600 тыс квартир. Всё равно денег получается больше.
Стесняюсь спросить, на данный момент этот один миллион военных бездомные?
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Bolt
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Додано: Суб 09 вер, 2023 11:53
Bolt написав:
Стесняюсь спросить, на данный момент этот один миллион военных бездомные?
нет все они живут в 3х этажных хоромах с прислугой.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 09 вер, 2023 11:54
vitaliiangel написав:
кого это вы послушали? я наверное год пишу, что сейчас дно или около того. в всу служит 1 млн человек. Через год-два-три они захотят купить 1 млн квартир (мало кому не хочется улучшить жил. условия это ж не коррупционеры-олигархи у которых уже есть по 50 квартир). Сколько квартир продается на лохе? пускай эмигранты продадут свои 500-600 тыс квартир. Всё равно денег получается больше.
Даже спорить не хочу, но чтобы хоть как-то к теме ветке вернуться - пусть наш успишный долярчик опрос у себя проведет - кто из его побратимов скирдует на квартиру в Киеве?
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striped
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