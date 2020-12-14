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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 вер, 2023 11:59
striped написав: vitaliiangel написав:
кого это вы послушали? я наверное год пишу, что сейчас дно или около того. в всу служит 1 млн человек. Через год-два-три они захотят купить 1 млн квартир (мало кому не хочется улучшить жил. условия это ж не коррупционеры-олигархи у которых уже есть по 50 квартир). Сколько квартир продается на лохе? пускай эмигранты продадут свои 500-600 тыс квартир. Всё равно денег получается больше.
Даже спорить не хочу, но чтобы хоть как-то к теме ветке вернуться - пусть наш успишный долярчик опрос у себя проведет - кто из его побратимов скирдует на квартиру в Киеве?
а что для квартир в Киеве придуманы какие то отдельные деньги? большинство останется жить в своих бердычевах, только убитые хрущи и дореволюционные бараки будут статься поменять на что то пристойное, соответственно появится топливо для разогрева всего рынка недвижимости, всё нормальное подорожает, что-то с общего стола перепадёт и Киеву.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:01
vitaliiangel , тилові військові (а їх більше ніж фронтових) отримують суми не для квартири. І ті як божевільні обновляють свій автопарк. Але якась частина дійсно захоче хату.
Але ми ж памʼятаємо, що зараз чимало студентів рвонули вчитись за кордон. З перспективою неповернення. А це якраз майбутні покупці житла для себе.
Приклад мого приятеля по Чернігову. Має 3к панель ЧН (для місцевих - на Масанах) , в якій виросло двоє різнополих дітей. Дочка вчилась у Вроцлаві, там залишилась по закінченню. Син поки не виправилось 18 рік тому поїхав вчитись туди ж. Наміру повертались нема. Для кого 3к? І ці двоє молодих більше не гравці. Скільки таких сімей?
Моя дочка 18.5 років теж не планує своє життя в Україні. І це ті, хто не просто хотіли б мати своє житло (сільська молодь без знань та потенціалу) , а дійсно його б мали. Бо нормально вчилась, мають амбіції. А дідам та напівдідам , типу долярчик, дуже треба та квартира? Вони і так десь живуть. І ще дивись щоб на зароблені гроші долярчик не відправив дітей вчитись за кордон. Теж з перспективою неповернення.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:07
Hotab написав:
Але ми ж памʼятаємо, що зараз чимало студентів рвонули вчитись за кордон. З перспективою неповернення. А це якраз майбутні покупці житла для себе.
давайте мечты будем обсуждать в ветке про заробитчанство. Мой друг детства до войны распродал все что имел и со 100к евро выехал в Хорватию типа на пмж. В ковид вернулся и купил 4 квартиры в Одессе. 3 сдавал по 10-11тыс грн (при курсе 27) в четвертой сейчас сам живёт. В Хорватии он со своими 100к евро - бомж или игрок только в каком то мелком селе.
А Ты говоришь про студентов которые захотят остаться. В мелких городах с 20 тыс населения? что они там делать будут, ухаживать за пенсами? мелкие города одинаково депрессивны везде. Цивилизация там где высокая плотность населения. Никто не будет строить трц там где 20 хат. А в крупных городах своё жилье им светит где то под пенсию.
Hotab написав:
Дочка вчилась у Вроцлаві, там залишилась по закінченню.
квартиру купила? в моем понимании "осталась" означает купила. В остальных случаях истории звучат примерно так "бомж с Винницы переехал в Киев и решил там остаться"
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 09 вер, 2023 12:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:11
вчера на собрании узнал, что в жеке главный инженер и директор умерли от ковида.
у заказчицы сын закончил в германии вуз по гранту, занял призовые места на международных конкурсах, диплом вручал ему профессор из гарварда. кароч, дорога в мир открыта. а он вернулся на днях в киев. что такое, почему? морально тяжело, говорит и всё.
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