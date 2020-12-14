Додано: Суб 09 вер, 2023 12:07

Hotab написав: Але ми ж памʼятаємо, що зараз чимало студентів рвонули вчитись за кордон. З перспективою неповернення. А це якраз майбутні покупці житла для себе. Але ми ж памʼятаємо, що зараз чимало студентів рвонули вчитись за кордон. З перспективою неповернення. А це якраз майбутні покупці житла для себе.

Hotab написав: Дочка вчилась у Вроцлаві, там залишилась по закінченню. Дочка вчилась у Вроцлаві, там залишилась по закінченню.

давайте мечты будем обсуждать в ветке про заробитчанство. Мой друг детства до войны распродал все что имел и со 100к евро выехал в Хорватию типа на пмж. В ковид вернулся и купил 4 квартиры в Одессе. 3 сдавал по 10-11тыс грн (при курсе 27) в четвертой сейчас сам живёт. В Хорватии он со своими 100к евро - бомж или игрок только в каком то мелком селе.А Ты говоришь про студентов которые захотят остаться. В мелких городах с 20 тыс населения? что они там делать будут, ухаживать за пенсами? мелкие города одинаково депрессивны везде. Цивилизация там где высокая плотность населения. Никто не будет строить трц там где 20 хат. А в крупных городах своё жилье им светит где то под пенсию.квартиру купила? в моем понимании "осталась" означает купила. В остальных случаях истории звучат примерно так "бомж с Винницы переехал в Киев и решил там остаться"