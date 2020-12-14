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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 вер, 2023 11:59
striped написав: vitaliiangel написав:
кого это вы послушали? я наверное год пишу, что сейчас дно или около того. в всу служит 1 млн человек. Через год-два-три они захотят купить 1 млн квартир (мало кому не хочется улучшить жил. условия это ж не коррупционеры-олигархи у которых уже есть по 50 квартир). Сколько квартир продается на лохе? пускай эмигранты продадут свои 500-600 тыс квартир. Всё равно денег получается больше.
Даже спорить не хочу, но чтобы хоть как-то к теме ветке вернуться - пусть наш успишный долярчик опрос у себя проведет - кто из его побратимов скирдует на квартиру в Киеве?
а что для квартир в Киеве придуманы какие то отдельные деньги? большинство останется жить в своих бердычевах, только убитые хрущи и дореволюционные бараки будут статься поменять на что то пристойное, соответственно появится топливо для разогрева всего рынка недвижимости, всё нормальное подорожает, что-то с общего стола перепадёт и Киеву.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:01
vitaliiangel , тилові військові (а їх більше ніж фронтових) отримують суми не для квартири. І ті як божевільні обновляють свій автопарк. Але якась частина дійсно захоче хату.
Але ми ж памʼятаємо, що зараз чимало студентів рвонули вчитись за кордон. З перспективою неповернення. А це якраз майбутні покупці житла для себе.
Приклад мого приятеля по Чернігову. Має 3к панель ЧН (для місцевих - на Масанах) , в якій виросло двоє різнополих дітей. Дочка вчилась у Вроцлаві, там залишилась по закінченню. Син поки не виправилось 18 рік тому поїхав вчитись туди ж. Наміру повертались нема. Для кого 3к? І ці двоє молодих більше не гравці. Скільки таких сімей?
Моя дочка 18.5 років теж не планує своє життя в Україні. І це ті, хто не просто хотіли б мати своє житло (сільська молодь без знань та потенціалу) , а дійсно його б мали. Бо нормально вчилась, мають амбіції. А дідам та напівдідам , типу долярчик, дуже треба та квартира? Вони і так десь живуть. І ще дивись щоб на зароблені гроші долярчик не відправив дітей вчитись за кордон. Теж з перспективою неповернення.
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Hotab
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:07
Hotab написав:
Але ми ж памʼятаємо, що зараз чимало студентів рвонули вчитись за кордон. З перспективою неповернення. А це якраз майбутні покупці житла для себе.
давайте мечты будем обсуждать в ветке про заробитчанство. Мой друг детства до войны распродал все что имел и со 100к евро выехал в Хорватию типа на пмж. В ковид вернулся и купил 4 квартиры в Одессе. 3 сдавал по 10-11тыс грн (при курсе 27) в четвертой сейчас сам живёт. В Хорватии он со своими 100к евро - бомж или игрок только в каком то мелком селе.
А Ты говоришь про студентов которые захотят остаться. В мелких городах с 20 тыс населения? что они там делать будут, ухаживать за пенсами? мелкие города одинаково депрессивны везде. Цивилизация там где высокая плотность населения. Никто не будет строить трц там где 20 хат. А в крупных городах своё жилье им светит где то под пенсию.
Hotab написав:
Дочка вчилась у Вроцлаві, там залишилась по закінченню.
квартиру купила? в моем понимании "осталась" означает купила. В остальных случаях истории звучат примерно так "бомж с Винницы переехал в Киев и решил там остаться". И у меня таких историй вагон. А кейсов что кто то купил ребенку квартиру в Вене/Вроцлаве/Праге/Мюнхене ноль. С сотрудником еще в 2016 смотрели цены Вроцлава для его отпрыска, что то не совсем убитое 80к евро. Сам он жил в трёшке на виноградаре стоимостью 100к евро и говорит не жирно ли малому отвалить 80к евро на квартиру плюс другие расходы (пока он там не станет самодостаточным).
Hotab написав:
Вони і так десь живуть
смотри и так десь действительно можно снимать койку в Польше / Испании / Лондоне. Без разницы это одинаково недорого. А когда захочется свою семью одной койки окажется мало. Мой друг долго торчал в Польше, был доволен как слон. Потом узнаю что вернулся. Как а чего? Нашел себе там невесту из Черкасс. Оказалось хостел он и она тянут без проблем, а на аренду квартиры надо или работать в 2р больше, или кушать в 2р. меньше. Посчитали с учётом сбережений и помощи родителей на квартиру в Черкассах капитал есть. То есть можно рожать ребенка, родители рядом - помогут с воспитанием.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 09 вер, 2023 12:31, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:11
вчера на собрании узнал, что в жеке главный инженер и директор умерли от ковида.
у заказчицы сын закончил в германии вуз по гранту, занял призовые места на международных конкурсах, диплом вручал ему профессор из гарварда. кароч, дорога в мир открыта. а он вернулся на днях в киев. что такое, почему? морально тяжело, говорит и всё.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:22
beee написав:
вчера на собрании узнал, что в жеке главный инженер и директор умерли от ковида.
у заказчицы сын закончил в германии вуз по гранту, занял призовые места на международных конкурсах, диплом вручал ему профессор из гарварда. кароч, дорога в мир открыта. а он вернулся на днях в киев. что такое, почему? морально тяжело, говорит и всё.
удивительное время
То просто у вас з Вітальєном вектор, а дехто дійсно тру сторі ретранслює))) У мене малій «морально тяжело», але вирішили, що вчиться і сидить доки не отримає хоча б резидентство унії. А там - куди хоче. І постійно розповідає хто куди з її шкільного випуску і університетських друзів. Всі по світах. Може колись і повернуться. Але після німецького вишу в Україну, щоб ак помацати - то вже явний перебор)
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:25
vitaliiangel
,
квартиру купила? в моем понимании "осталась" означает купила.
Да, там же во Вроцлаве. Вышла замуж за хлопца с западной части Украины, родители обоих нашкрябали половину сумы, остальное докредитовались.
Что-то около 120-150 тыс евро (при пересчете в евро) цена была пару лет назад.
Зарплата у обоих что-то около по 2 куе. Работать начинала еще студенткой (официанткой, потом турсфера) . То есть это однозначный невозврат. Ну и понятно что младшего брата подтянет , чтоб там и остался.
Когда приезжает, жестко критикует родителей, что сидят в Чернигове по 20 кгрн зарплаты на лицо , живя «в нищете». «Как вы можете так жить? Поехали в Европу».
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:32
Hotab написав:
:roll: vitaliiangel
,
квартиру купила? в моем понимании "осталась" означает купила.
Да, там же во Вроцлаве. Вышла замуж за хлопца с западной части Украины, родители обоих нашкрябали половину сумы, остальное докредитовались.
Что-то около 120-150 тыс евро (при пересчете в евро) цена была пару лет назад.
Зарплата у обоих что-то около по 2 куе. Работать начинала еще студенткой (официанткой, потом турсфера) . То есть это однозначный невозврат. Ну и понятно что младшего брата подтянет , чтоб там и остался.
Когда приезжает, жестко критикует родителей, что сидят в Чернигове по 20 кгрн зарплаты на лицо , живя «в нищете». «Как вы можете так жить? Поехали в Европу».
и сколько из миллионов выехавших смогут купить там жильё за 100к евро? был Киев фейслесса стала эмиграция хотаба, когда у каждого эмигранта есть 100к евро на квартиру во Вроцлаве, плюс нормальная работа, знание языка и легализация.
Открою тебе секрет, такие буратины и раньше выезжали, потому что могли. Война не сделала их богаче, чтобы этот процесс ускорился. Всё упирается в деньги. Которых резко больше не стало. Значит и возможностей больше чем было, глобально не стало. А мечтать остаться не вредно, больше половины мечтает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 09 вер, 2023 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:37
vitaliiangel , ну вот долярчик даст своему джигиту полтос налом (заработанных на войне) , он еще на полтос прокредитуется и будет жить в Польше).
Я , правда, честно не понимаю как они взяли кредит, в каком они статусе в Польше. Но могу поинтересоваться.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:42
Брал ипотеку валютную в Укрсибе в 2006г. на покупку нескольких отд. ком. недвиг. Арендовали Приват, Укргазбанк, некоторые маг. Аренда позволяла перекрывать кредиты и не плохо оставалось. Но, потом конец 2008г и далее. Часть арендаторов ушла, часть осталась, появились новые, но аренда перешла на расчёты в грн. и доход стал мин. 2014г. пришла ж...с курсом и пришлось перейти с Укрсибом в суды. Судился с банком практич. 4 года, у них там тоже не всё так гладко по договору было. Арендаторы платили, а я собирал эти деньги и не платил банку.. Решили через 4 года судов подписать мировую и банк скасил от остатка кредита минус 70% и скасил под 000 пеню и проценты за 4 года., а это более 100 штук баксов, но остаток по телу 30% надо было оплатить сразу. Как раз пригодились те деньги, которые собирал 4 года с аренды. Поэтому с ипотекой были и подъёмы хорошие и падения сильные. Но всё равно не унываю, т.к. остались не плохие активы, которые и сейчас во время войны приносят не плохой доход.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 09 вер, 2023 12:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:44
Hotab написав:vitaliiangel
, ну вот долярчик даст своему джигиту полтос налом (заработанных на войне) , он еще на полтос прокредитуется и будет жить в Польше).
Я , правда, честно не понимаю как они взяли кредит, в каком они статусе в Польше. Но могу поинтересоваться.
Та що там питати? Легальна робота - карта темчасового побиту на 3 роки-карта постійного побиту через 5 років проживання ( читай єврорезидентство). Кредит зараз і працевлаштованому біженцю дають.
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