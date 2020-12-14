Додано: Суб 09 вер, 2023 12:07

Hotab написав: Але ми ж памʼятаємо, що зараз чимало студентів рвонули вчитись за кордон. З перспективою неповернення. А це якраз майбутні покупці житла для себе. Але ми ж памʼятаємо, що зараз чимало студентів рвонули вчитись за кордон. З перспективою неповернення. А це якраз майбутні покупці житла для себе.

Hotab написав: Дочка вчилась у Вроцлаві, там залишилась по закінченню. Дочка вчилась у Вроцлаві, там залишилась по закінченню.

Hotab написав: Вони і так десь живуть Вони і так десь живуть

давайте мечты будем обсуждать в ветке про заробитчанство. Мой друг детства до войны распродал все что имел и со 100к евро выехал в Хорватию типа на пмж. В ковид вернулся и купил 4 квартиры в Одессе. 3 сдавал по 10-11тыс грн (при курсе 27) в четвертой сейчас сам живёт. В Хорватии он со своими 100к евро - бомж или игрок только в каком то мелком селе.А Ты говоришь про студентов которые захотят остаться. В мелких городах с 20 тыс населения? что они там делать будут, ухаживать за пенсами? мелкие города одинаково депрессивны везде. Цивилизация там где высокая плотность населения. Никто не будет строить трц там где 20 хат. А в крупных городах своё жилье им светит где то под пенсию.квартиру купила? в моем понимании "осталась" означает купила. В остальных случаях истории звучат примерно так "бомж с Винницы переехал в Киев и решил там остаться". И у меня таких историй вагон. А кейсов что кто то купил ребенку квартиру в Вене/Вроцлаве/Праге/Мюнхене ноль. С сотрудником еще в 2016 смотрели цены Вроцлава для его отпрыска, что то не совсем убитое 80к евро. Сам он жил в трёшке на виноградаре стоимостью 100к евро и говорит не жирно ли малому отвалить 80к евро на квартиру плюс другие расходы (пока он там не станет самодостаточным).смотри и так десь действительно можно снимать койку в Польше / Испании / Лондоне. Без разницы это одинаково недорого. А когда захочется свою семью одной койки окажется мало. Мой друг долго торчал в Польше, был доволен как слон. Потом узнаю что вернулся. Как а чего? Нашел себе там невесту из Черкасс. Оказалось хостел он и она тянут без проблем, а на аренду квартиры надо или работать в 2р больше, или кушать в 2р. меньше. Посчитали с учётом сбережений и помощи родителей на квартиру в Черкассах капитал есть. То есть можно рожать ребенка, родители рядом - помогут с воспитанием.