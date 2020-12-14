Додано: Суб 09 вер, 2023 12:49

Кто бы как бы не спорил по количеству сдёрнувших





, ну наверное потому и вторую половину идут соотечественника (ницу) . Как будто бы у пашущего 5д*8часов сильно много времени на друзей и окружение. Только работа и семья. Друзья раз в месяц. Вот и все окружение. А подружиться с поляками не особо сложно, они не диаметрально другие.В миссиях нормально общались и с уругвайцами (бухают как наши), и с молдавашем.Ну в общем я для себя вообще не вижу тут проблемы. Хотя понятно что все разные.Глобально подходя, у нас и так население довольно быстро сокращалось. Сейчас спад ускорился как из-за нежелания рожать в это время, так и рост смертей, так и орава выехавших.Потерявшие жилье на войне едут в нижний сегмент, села, райцентры. Там пустует очень много, цены низкие. Дефицита как такового нет.А еще, я предполагаю, как отпустят коммуналку, будет авральный сброс 3к и 2к теми бабушками, дедушками, родителями со взрослыми уехавшими детьми, которые сейчас платят без напряга. Но это не будет вечно.