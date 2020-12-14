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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:44
Hotab написав:vitaliiangel
, ну вот долярчик даст своему джигиту полтос налом (заработанных на войне) , он еще на полтос прокредитуется и будет жить в Польше).
Я , правда, честно не понимаю как они взяли кредит, в каком они статусе в Польше. Но могу поинтересоваться.
для вас эмигрировать как руки помыть. А культура, а родственные и дружеские связи, а жить в чужой стране со статусом цыган не значит ничего? главное выехать и золотой дождь упадёт на каждого. В доме моих родителей жил сириец, с ним никто во дворе не общался, закончил вуз и куда то вроде устроился на работу, но потом уехал. Потому что никому он тут не нужен. В Скадовске живут корейцы, потомки тех кто бежал от войны, торгуют на базаре фруктами и специями, никакой ассимиляции с местными нет и близко, у них своя тусовка, у местных своя. Случайно с ними познакомился, интересные истории у людей и сами очень добрые.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 09 вер, 2023 12:47, всього редагувалось 2 разів.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:45
Кто бы как бы не спорил по количеству сдёрнувших и индексу бомберов но себестоимость новостроев и главное их цена домучанных будет расти
В Детройте на расстоянии прямой видимости есть дома по 1$ и квартиры в деловом центре по 5-7куе метр
У нас пока такого не наблюдается, даже что то аварийное с перспективой расселения властями продаётся хорошо выше даже 300уе/метр(это я за облцентры с населением от полуляма)
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барабашов
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:49
vitaliiangel
, ну наверное потому и вторую половину идут соотечественника (ницу) . Как будто бы у пашущего 5д*8часов сильно много времени на друзей и окружение. Только работа и семья. Друзья раз в месяц. Вот и все окружение. А подружиться с поляками не особо сложно, они не диаметрально другие.
В миссиях нормально общались и с уругвайцами (бухают как наши), и с молдавашем.
Ну в общем я для себя вообще не вижу тут проблемы. Хотя понятно что все разные.
Кто бы как бы не спорил по количеству сдёрнувших
Глобально подходя, у нас и так население довольно быстро сокращалось. Сейчас спад ускорился как из-за нежелания рожать в это время, так и рост смертей, так и орава выехавших.
Потерявшие жилье на войне едут в нижний сегмент, села, райцентры. Там пустует очень много, цены низкие. Дефицита как такового нет.
А еще, я предполагаю, как отпустят коммуналку, будет авральный сброс 3к и 2к теми бабушками, дедушками, родителями со взрослыми уехавшими детьми, которые сейчас платят без напряга. Но это не будет вечно.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 09 вер, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:55
Все таки есть еще желающие поспорить с самокатопровидцем. Ну если это доставляет радость - то почему би и нет.
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striped
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:56
Hotab написав:
В миссиях нормально общались и с уругвайцами (бухают как наши), и с молдавашем. Ну в общем я для себя вообще не вижу тут проблемы.
тут уже есть один мечтающий о филиппинке. ситуационно может быть что угодно, но системно ты можешь качественно взаимодействовать далеко не с каждым даже на родине, в одинаковой культурной среде. Поляки всю жизнь смотрели на украинцев свысока как на домработниц. Спроси во Львове что они думают о поляках. Кому то в кайф такой статус, я не спорю. Допустим для себя я понимаю что в чужой стране возможностей "быть собой" у меня станет меньше. Даже во Львове придётся каждый день бодаться за своё русскоязычие. Как будто это преступление. Проходили, видели.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 09 вер, 2023 13:00
striped написав:
Все таки есть еще желающие поспорить с самокатопровидцем. Ну если это доставляет радость - то почему би и нет.
извини что с тобой никто не общается. но главное ты нашёл виноватого.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 13:03
vitaliiangel
,
тут уже есть один мечтающий о филиппинке.
То отдельный екземпляр. В облаках.
Для чернокожих (и получерных) белый мужчина ассоциируется в первую очередь с деньгами, властью и возможностями. Особенно когда ему 50-60 лет, то есть он точно не сексом возьмет.
А мух это скряга и ужимщик Не светит ему никакая филиппинка.
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Hotab
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Додано: Суб 09 вер, 2023 13:07
Hotab написав:vitaliiangel
,
тут уже есть один мечтающий о филиппинке.
То отдельный екземпляр. В облаках.
Для чернокожих (и получерных) белый мужчина ассоциируется в первую очередь с деньгами, властью и возможностями. Особенно когда ему 50-60 лет, то есть он точно не сексом возьмет.
А мух это скряга и ужимщик Не светит ему никакая филиппинка.
какой ты умный
а теперь экстраполируй эту же схему на 3 млн беженок, что им светит в личной жизни? молоденьких еще может холостяки флайманы 50+ подберут (и то если без амбиций). Остальным комната в хостеле и неквалифицированный труд.
резюме у молодых 20-30 есть шансы на ассимиляцию и личную жизнь, но денег (без помощи родителей) нет. Свои первые 100куе я только к 40 годам заработал. У 30+ шансов (на ассимиляцию) с каждым годом меньше, а после 40 близко к нулю. Наверное в анклавах тоже есть жизнь, но это другое. Не ассимилируясь они живут тоской по родине и своей культуре. Уехать и страдать.
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vitaliiangel
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