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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11201112021120311204
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:44

  Hotab написав:vitaliiangel , ну вот долярчик даст своему джигиту полтос налом (заработанных на войне) , он еще на полтос прокредитуется и будет жить в Польше).
Я , правда, честно не понимаю как они взяли кредит, в каком они статусе в Польше. Но могу поинтересоваться.

для вас эмигрировать как руки помыть. А культура, а родственные и дружеские связи, а жить в чужой стране со статусом цыган не значит ничего? главное выехать и золотой дождь упадёт на каждого. В доме моих родителей жил сириец, с ним никто во дворе не общался, закончил вуз и куда то вроде устроился на работу, но потом уехал. Потому что никому он тут не нужен. В Скадовске живут корейцы, потомки тех кто бежал от войны, торгуют на базаре фруктами и специями, никакой ассимиляции с местными нет и близко, у них своя тусовка, у местных своя. Случайно с ними познакомился, интересные истории у людей и сами очень добрые.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 вер, 2023 12:47, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто бы как бы не спорил по количеству сдёрнувших и индексу бомберов но себестоимость новостроев и главное их цена домучанных будет расти
В Детройте на расстоянии прямой видимости есть дома по 1$ и квартиры в деловом центре по 5-7куе метр
У нас пока такого не наблюдается, даже что то аварийное с перспективой расселения властями продаётся хорошо выше даже 300уе/метр(это я за облцентры с населением от полуляма)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:49

vitaliiangel , ну наверное потому и вторую половину идут соотечественника (ницу) . Как будто бы у пашущего 5д*8часов сильно много времени на друзей и окружение. Только работа и семья. Друзья раз в месяц. Вот и все окружение. А подружиться с поляками не особо сложно, они не диаметрально другие.
В миссиях нормально общались и с уругвайцами (бухают как наши), и с молдавашем.
Ну в общем я для себя вообще не вижу тут проблемы. Хотя понятно что все разные.

Кто бы как бы не спорил по количеству сдёрнувших


Глобально подходя, у нас и так население довольно быстро сокращалось. Сейчас спад ускорился как из-за нежелания рожать в это время, так и рост смертей, так и орава выехавших.
Потерявшие жилье на войне едут в нижний сегмент, села, райцентры. Там пустует очень много, цены низкие. Дефицита как такового нет.
А еще, я предполагаю, как отпустят коммуналку, будет авральный сброс 3к и 2к теми бабушками, дедушками, родителями со взрослыми уехавшими детьми, которые сейчас платят без напряга. Но это не будет вечно.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 09 вер, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все таки есть еще желающие поспорить с самокатопровидцем. Ну если это доставляет радость - то почему би и нет.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 12:56

  Hotab написав:В миссиях нормально общались и с уругвайцами (бухают как наши), и с молдавашем. Ну в общем я для себя вообще не вижу тут проблемы.
тут уже есть один мечтающий о филиппинке. ситуационно может быть что угодно, но системно ты можешь качественно взаимодействовать далеко не с каждым даже на родине, в одинаковой культурной среде. Поляки всю жизнь смотрели на украинцев свысока как на домработниц. Спроси во Львове что они думают о поляках. Кому то в кайф такой статус, я не спорю. Допустим для себя я понимаю что в чужой стране возможностей "быть собой" у меня станет меньше. Даже во Львове придётся каждый день бодаться за своё русскоязычие. Как будто это преступление. Проходили, видели.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:00

  striped написав:Все таки есть еще желающие поспорить с самокатопровидцем. Ну если это доставляет радость - то почему би и нет.

извини что с тобой никто не общается. но главное ты нашёл виноватого.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:03

vitaliiangel ,
тут уже есть один мечтающий о филиппинке.



То отдельный екземпляр. В облаках.
Для чернокожих (и получерных) белый мужчина ассоциируется в первую очередь с деньгами, властью и возможностями. Особенно когда ему 50-60 лет, то есть он точно не сексом возьмет.
А мух это скряга и ужимщик Не светит ему никакая филиппинка.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 13:07

  Hotab написав:vitaliiangel ,
тут уже есть один мечтающий о филиппинке.



То отдельный екземпляр. В облаках.
Для чернокожих (и получерных) белый мужчина ассоциируется в первую очередь с деньгами, властью и возможностями. Особенно когда ему 50-60 лет, то есть он точно не сексом возьмет.
А мух это скряга и ужимщик Не светит ему никакая филиппинка.

какой ты умный :D а теперь экстраполируй эту же схему на 3 млн беженок, что им светит в личной жизни? молоденьких еще может холостяки флайманы 50+ подберут (и то если без амбиций). Остальным комната в хостеле и неквалифицированный труд.

резюме у молодых 20-30 есть шансы на ассимиляцию и личную жизнь, но денег (без помощи родителей) нет. Свои первые 100куе я только к 40 годам заработал. У 30+ шансов (на ассимиляцию) с каждым годом меньше, а после 40 близко к нулю. Наверное в анклавах тоже есть жизнь, но это другое. Не ассимилируясь они живут тоской по родине и своей культуре. Уехать чтобы страдать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 14:04

  Hotab написав:vitaliiangel , ну вот долярчик даст своему джигиту полтос налом (заработанных на войне) , он еще на полтос прокредитуется и будет жить в Польше).
Я , правда, честно не понимаю как они взяли кредит, в каком они статусе в Польше. Но могу поинтересоваться.

Где "доллярчик", "где пять пачек в кулёк пионеру" и где "$чик дал!!!!"???
Он же ноет что платят мало
Карту жена полюбому щипает
А что он через лет 7-8 даст!!! ребёнку денег на первый взнос и не центре Варшавы и не на минимум...Жлба видно по носкам и трусам издалека
Из под дырявых брУчек дырочками светятся
Это вы можете со своей зарплатой и своими возможностями купить дочке чтото за кирпич где то там где Висла с Одером
Полканов таких у нас наверно в 1000 раз меньше чем $чиков, так?
Кстати Мариняки, получив выплату за гибель вашего друга, сдёрнули тудысь где сахар слаще, а масло жирнее, или так и живут в том же им построенном доме?
барабашов
 
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