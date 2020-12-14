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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 вер, 2023 12:45
Кто бы как бы не спорил по количеству сдёрнувших и индексу бомберов но себестоимость новостроев и главное их цена домучанных будет расти
В Детройте на расстоянии прямой видимости есть дома по 1$ и квартиры в деловом центре по 5-7куе метр
У нас пока такого не наблюдается, даже что то аварийное с перспективой расселения властями продаётся хорошо выше даже 300уе/метр(это я за облцентры с населением от полуляма)
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:49
vitaliiangel
, ну наверное потому и вторую половину идут соотечественника (ницу) . Как будто бы у пашущего 5д*8часов сильно много времени на друзей и окружение. Только работа и семья. Друзья раз в месяц. Вот и все окружение. А подружиться с поляками не особо сложно, они не диаметрально другие.
В миссиях нормально общались и с уругвайцами (бухают как наши), и с молдавашем.
Ну в общем я для себя вообще не вижу тут проблемы. Хотя понятно что все разные.
Кто бы как бы не спорил по количеству сдёрнувших
Глобально подходя, у нас и так население довольно быстро сокращалось. Сейчас спад ускорился как из-за нежелания рожать в это время, так и рост смертей, так и орава выехавших.
Потерявшие жилье на войне едут в нижний сегмент, села, райцентры. Там пустует очень много, цены низкие. Дефицита как такового нет.
А еще, я предполагаю, как отпустят коммуналку, будет авральный сброс 3к и 2к теми бабушками, дедушками, родителями со взрослыми уехавшими детьми, которые сейчас платят без напряга. Но это не будет вечно.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 09 вер, 2023 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 12:56
Hotab написав:
В миссиях нормально общались и с уругвайцами (бухают как наши), и с молдавашем. Ну в общем я для себя вообще не вижу тут проблемы.
тут уже есть один мечтающий о филиппинке. ситуационно может быть что угодно, но системно ты можешь качественно взаимодействовать далеко не с каждым даже на родине, в одинаковой культурной среде. Поляки всю жизнь смотрели на украинцев свысока как на домработниц. Спроси во Львове что они думают о поляках. Кому то в кайф такой статус, я не спорю. Допустим для себя я понимаю что в чужой стране возможностей "быть собой" у меня станет меньше. Даже во Львове придётся каждый день бодаться за своё русскоязычие. Как будто это преступление. Проходили, видели.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 13:03
vitaliiangel
,
тут уже есть один мечтающий о филиппинке.
То отдельный екземпляр. В облаках.
Для чернокожих (и получерных) белый мужчина ассоциируется в первую очередь с деньгами, властью и возможностями. Особенно когда ему 50-60 лет, то есть он точно не сексом возьмет.
А мух это скряга и ужимщик Не светит ему никакая филиппинка.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 13:07
Hotab написав:vitaliiangel
,
тут уже есть один мечтающий о филиппинке.
То отдельный екземпляр. В облаках.
Для чернокожих (и получерных) белый мужчина ассоциируется в первую очередь с деньгами, властью и возможностями. Особенно когда ему 50-60 лет, то есть он точно не сексом возьмет.
А мух это скряга и ужимщик Не светит ему никакая филиппинка.
какой ты умный
а теперь экстраполируй эту же схему на 3 млн беженок, что им светит в личной жизни? молоденьких еще может холостяки флайманы 50+ подберут (и то если без амбиций). Остальным комната в хостеле и неквалифицированный труд.
резюме у молодых 20-30 есть шансы на ассимиляцию и личную жизнь, но денег (без помощи родителей) нет. Свои первые 100куе я только к 40 годам заработал. У 30+ шансов (на ассимиляцию) с каждым годом меньше, а после 40 близко к нулю. Наверное в анклавах тоже есть жизнь, но это другое. Не ассимилируясь они живут тоской по родине и своей культуре. Уехать чтобы страдать.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 14:04
Hotab написав:vitaliiangel
, ну вот долярчик даст своему джигиту полтос налом (заработанных на войне) , он еще на полтос прокредитуется и будет жить в Польше).
Я , правда, честно не понимаю как они взяли кредит, в каком они статусе в Польше. Но могу поинтересоваться.
Где "доллярчик", "где пять пачек в кулёк пионеру" и где "$чик дал!!!!"???
Он же ноет что платят мало
Карту жена полюбому щипает
А что он через лет 7-8 даст!!! ребёнку денег на первый взнос и не центре Варшавы и не на минимум...Жлба видно по носкам и трусам издалека
Из под дырявых брУчек дырочками светятся
Это вы можете со своей зарплатой и своими возможностями купить дочке чтото за кирпич где то там где Висла с Одером
Полканов таких у нас наверно в 1000 раз меньше чем $чиков, так?
Кстати Мариняки, получив выплату за гибель вашего друга, сдёрнули тудысь где сахар слаще, а масло жирнее, или так и живут в том же им построенном доме?
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Додано: Суб 09 вер, 2023 15:53
vitaliiangel написав: Hotab написав:
:roll: vitaliiangel
,
квартиру купила? в моем понимании "осталась" означает купила.
Да, там же во Вроцлаве. Вышла замуж за хлопца с западной части Украины, родители обоих нашкрябали половину сумы, остальное докредитовались.
Что-то около 120-150 тыс евро (при пересчете в евро) цена была пару лет назад.
Зарплата у обоих что-то около по 2 куе. Работать начинала еще студенткой (официанткой, потом турсфера) . То есть это однозначный невозврат. Ну и понятно что младшего брата подтянет , чтоб там и остался.
Когда приезжает, жестко критикует родителей, что сидят в Чернигове по 20 кгрн зарплаты на лицо , живя «в нищете». «Как вы можете так жить? Поехали в Европу».
и сколько из миллионов выехавших смогут купить там жильё за 100к евро? был Киев фейслесса стала эмиграция хотаба, когда у каждого эмигранта есть 100к евро на квартиру во Вроцлаве, плюс нормальная работа, знание языка и легализация.
Открою тебе секрет, такие буратины и раньше выезжали, потому что могли. Война не сделала их богаче, чтобы этот процесс ускорился. Всё упирается в деньги. Которых резко больше не стало. Значит и возможностей больше чем было, глобально не стало. А мечтать остаться не вредно, больше половины мечтает.
Чекаємо на автора виразу "еміграція Фейслеса".
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Додано: Суб 09 вер, 2023 15:55
Игорь Алексеевич написав:Брал ипотеку валютную в Укрсибе в 2006г. на покупку нескольких отд. ком. недвиг. Арендовали Приват, Укргазбанк, некоторые маг. Аренда позволяла перекрывать кредиты и не плохо оставалось. Но, потом конец 2008г и далее. Часть арендаторов ушла, часть осталась, появились новые, но аренда перешла на расчёты в грн. и доход стал мин. 2014г. пришла ж...с курсом и пришлось перейти с Укрсибом в суды. Судился с банком практич. 4 года, у них там тоже не всё так гладко по договору было. Арендаторы платили, а я собирал эти деньги и не платил банку.. Решили через 4 года судов подписать мировую и банк скасил от остатка кредита минус 70% и скасил под 000 пеню и проценты за 4 года., а это более 100 штук баксов, но остаток по телу 30% надо было оплатить сразу. Как раз пригодились те деньги, которые собирал 4 года с аренды. Поэтому с ипотекой были и подъёмы хорошие и падения сильные. Но всё равно не унываю, т.к. остались не плохие активы, которые и сейчас во время войны приносят не плохой доход.
Отакі вони, історії шахраїв-неплатників
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Додано: Суб 09 вер, 2023 15:57
Hotab написав:Глобально подходя, у нас и так население довольно быстро сокращалось. Сейчас спад ускорился как из-за нежелания рожать в это время, так и рост смертей, так и орава выехавших.
Потерявшие жилье на войне едут в нижний сегмент, села, райцентры. Там пустует очень много, цены низкие. Дефицита как такового нет.
А еще, я предполагаю, как отпустят коммуналку, будет авральный сброс 3к и 2к теми бабушками, дедушками, родителями со взрослыми уехавшими детьми, которые сейчас платят без напряга. Но это не будет вечно.
Може це суб'єктивно, але візуально у районі де живу бачу більше, ніж зазвичай вагітних - в парках, магазинах.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 16:00
Faceless написав:
Може це суб'єктивно, але візуально у районі де живу бачу більше, ніж зазвичай вагітних - в парках, магазинах.
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