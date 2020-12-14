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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 вер, 2023 16:08
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Може це суб'єктивно, але візуально у районі де живу бачу більше, ніж зазвичай вагітних - в парках, магазинах.
дети блэкаутов
Десь так і виглядає, до речі
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Додано: Суб 09 вер, 2023 16:15
beee написав:
вчера на собрании узнал, что в жеке главный инженер и директор умерли от ковида.
в каком году?
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