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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 вер, 2023 16:08
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Може це суб'єктивно, але візуально у районі де живу бачу більше, ніж зазвичай вагітних - в парках, магазинах.
дети блэкаутов
Десь так і виглядає, до речі
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Додано: Суб 09 вер, 2023 16:15
beee написав:
вчера на собрании узнал, что в жеке главный инженер и директор умерли от ковида.
в каком году?
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Додано: Суб 09 вер, 2023 17:05
Faceless написав:
Hotab написав:Глобально подходя, у нас и так население довольно быстро сокращалось. Сейчас спад ускорился как из-за нежелания рожать в это время, так и рост смертей, так и орава выехавших.
Потерявшие жилье на войне едут в нижний сегмент, села, райцентры. Там пустует очень много, цены низкие. Дефицита как такового нет.
А еще, я предполагаю, как отпустят коммуналку, будет авральный сброс 3к и 2к теми бабушками, дедушками, родителями со взрослыми уехавшими детьми, которые сейчас платят без напряга. Но это не будет вечно.
Може це суб'єктивно, але візуально у районі де живу бачу більше, ніж зазвичай вагітних - в парках, магазинах.
Статистика говорит, что родившихся в Украине в 2022 в 2.5 раза меньше, чем в 2013. Цифры были недавно озвучены в эфире Романенко.
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antey1969
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Додано: Суб 09 вер, 2023 17:48
Hotab написав:
Фермери півдня були гравцями на КРН? Для дітей там, чи як інвестиція? Якщо були, то викріслюйте. Ще до дамби. Бо техніку орки забрали рити траншеї, землю замінували і перекопали. Знаю від кількох знайомих фермерських сімей.
Одеситів на портовому контрабасі теж я так розумію треба викреслювати?
Металурги дихають чи ні?
Воєнкомів майно і гроші арештовують .
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.
Через что сейчас битки из США и Канады в Украину везут?
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Додано: Суб 09 вер, 2023 17:49
antey1969 написав: Faceless написав:
Hotab написав:Глобально подходя, у нас и так население довольно быстро сокращалось. Сейчас спад ускорился как из-за нежелания рожать в это время, так и рост смертей, так и орава выехавших.
Потерявшие жилье на войне едут в нижний сегмент, села, райцентры. Там пустует очень много, цены низкие. Дефицита как такового нет.
А еще, я предполагаю, как отпустят коммуналку, будет авральный сброс 3к и 2к теми бабушками, дедушками, родителями со взрослыми уехавшими детьми, которые сейчас платят без напряга. Но это не будет вечно.
Може це суб'єктивно, але візуально у районі де живу бачу більше, ніж зазвичай вагітних - в парках, магазинах.
Статистика говорит, что родившихся в Украине в 2022 в 2.5 раза меньше, чем в 2013. Цифры были недавно озвучены в эфире Романенко.
Я кажу вже за 2023
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Faceless
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Додано: Суб 09 вер, 2023 17:50
vitaliiangel написав: beee написав:
вчера на собрании узнал, что в жеке главный инженер и директор умерли от ковида.
в каком году?
Може, довго хворіли
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Додано: Суб 09 вер, 2023 18:13
rjkz написав: Hotab написав:
Фермери півдня були гравцями на КРН? Для дітей там, чи як інвестиція? Якщо були, то викріслюйте. Ще до дамби. Бо техніку орки забрали рити траншеї, землю замінували і перекопали. Знаю від кількох знайомих фермерських сімей.
Одеситів на портовому контрабасі теж я так розумію треба викреслювати?
Металурги дихають чи ні?
Воєнкомів майно і гроші арештовують .
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.
Через что сейчас битки из США и Канады в Украину везут?
Через таможню Львова
А шмотьё и китайское в том числе на Барабаны и Караваны прут через Адэссу по прежнему
То что не работает порт не значит что стали ходить в дырявых штанах и кедах и в папином перешитом пальтЕ
Тем более почему то невыездных пацанов по ТРЦ и базарам маловато шарится, а выездных дам с карточками $чиков дохрена
Пора переходить на женский ассортимент и кушать вместо хлеба рошеновские пироженые
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Додано: Суб 09 вер, 2023 18:51
vitaliiangel написав: beee написав:
вчера на собрании узнал, что в жеке главный инженер и директор умерли от ковида.
в каком году?
Вроде бы в 21
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beee
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Додано: Суб 09 вер, 2023 19:03
барабашов написав:
Пора переходить на женский ассортимент и кушать вместо хлеба рошеновские пироженые
потом ни в один американский пикап не влезете
beee написав:
Вроде бы в 21
у мэра ирпеня жена от ковида умерла. Хоть молодая и в Германии лечили не спасло.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 19:10
Faceless написав: antey1969 написав: Faceless написав:
Може це суб'єктивно, але візуально у районі де живу бачу більше, ніж зазвичай вагітних - в парках, магазинах.
Статистика говорит, что родившихся в Украине в 2022 в 2.5 раза меньше, чем в 2013. Цифры были недавно озвучены в эфире Романенко.
Я кажу вже за 2023
Ну тогда да, в этом году будет однозначно прорыв
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