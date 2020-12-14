RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11203112041120511206>
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 16:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Може це суб'єктивно, але візуально у районі де живу бачу більше, ніж зазвичай вагітних - в парках, магазинах.
дети блэкаутов
Десь так і виглядає, до речі :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33738
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 7824 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 16:15

  beee написав:вчера на собрании узнал, что в жеке главный инженер и директор умерли от ковида.
в каком году?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19119
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 3144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:05

  Faceless написав:
Hotab написав:Глобально подходя, у нас и так население довольно быстро сокращалось. Сейчас спад ускорился как из-за нежелания рожать в это время, так и рост смертей, так и орава выехавших.
Потерявшие жилье на войне едут в нижний сегмент, села, райцентры. Там пустует очень много, цены низкие. Дефицита как такового нет.
А еще, я предполагаю, как отпустят коммуналку, будет авральный сброс 3к и 2к теми бабушками, дедушками, родителями со взрослыми уехавшими детьми, которые сейчас платят без напряга. Но это не будет вечно.

Може це суб'єктивно, але візуально у районі де живу бачу більше, ніж зазвичай вагітних - в парках, магазинах.

Статистика говорит, что родившихся в Украине в 2022 в 2.5 раза меньше, чем в 2013. Цифры были недавно озвучены в эфире Романенко.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12054
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1682 раз.
Подякували: 3599 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:48

  Hotab написав:Фермери півдня були гравцями на КРН? Для дітей там, чи як інвестиція? Якщо були, то викріслюйте. Ще до дамби. Бо техніку орки забрали рити траншеї, землю замінували і перекопали. Знаю від кількох знайомих фермерських сімей.
Одеситів на портовому контрабасі теж я так розумію треба викреслювати?
Металурги дихають чи ні?
Воєнкомів майно і гроші арештовують .
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.



Через что сейчас битки из США и Канады в Украину везут?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15386
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7940 раз.
Подякували: 4853 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

antey1969 написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:Глобально подходя, у нас и так население довольно быстро сокращалось. Сейчас спад ускорился как из-за нежелания рожать в это время, так и рост смертей, так и орава выехавших.
Потерявшие жилье на войне едут в нижний сегмент, села, райцентры. Там пустует очень много, цены низкие. Дефицита как такового нет.
А еще, я предполагаю, как отпустят коммуналку, будет авральный сброс 3к и 2к теми бабушками, дедушками, родителями со взрослыми уехавшими детьми, которые сейчас платят без напряга. Но это не будет вечно.

Може це суб'єктивно, але візуально у районі де живу бачу більше, ніж зазвичай вагітних - в парках, магазинах.

Статистика говорит, что родившихся в Украине в 2022 в 2.5 раза меньше, чем в 2013. Цифры были недавно озвучены в эфире Романенко.
Я кажу вже за 2023
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33738
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 7824 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 17:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:вчера на собрании узнал, что в жеке главный инженер и директор умерли от ковида.
в каком году?
Може, довго хворіли
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33738
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1398 раз.
Подякували: 7824 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 18:13

  rjkz написав:
  Hotab написав:Фермери півдня були гравцями на КРН? Для дітей там, чи як інвестиція? Якщо були, то викріслюйте. Ще до дамби. Бо техніку орки забрали рити траншеї, землю замінували і перекопали. Знаю від кількох знайомих фермерських сімей.
Одеситів на портовому контрабасі теж я так розумію треба викреслювати?
Металурги дихають чи ні?
Воєнкомів майно і гроші арештовують .
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.



Через что сейчас битки из США и Канады в Украину везут?

Через таможню Львова
А шмотьё и китайское в том числе на Барабаны и Караваны прут через Адэссу по прежнему
То что не работает порт не значит что стали ходить в дырявых штанах и кедах и в папином перешитом пальтЕ
Тем более почему то невыездных пацанов по ТРЦ и базарам маловато шарится, а выездных дам с карточками $чиков дохрена
Пора переходить на женский ассортимент и кушать вместо хлеба рошеновские пироженые
барабашов
 
Повідомлень: 3462
З нами з: 16.06.15
Подякував: 259 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 18:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:вчера на собрании узнал, что в жеке главный инженер и директор умерли от ковида.
в каком году?
Вроде бы в 21
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 17.12.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:03

  барабашов написав:Пора переходить на женский ассортимент и кушать вместо хлеба рошеновские пироженые
потом ни в один американский пикап не влезете
  beee написав:Вроде бы в 21
у мэра ирпеня жена от ковида умерла. Хоть молодая и в Германии лечили не спасло.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19119
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 3144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:10

  Faceless написав:
antey1969 написав:
  Faceless написав:Може це суб'єктивно, але візуально у районі де живу бачу більше, ніж зазвичай вагітних - в парках, магазинах.

Статистика говорит, что родившихся в Украине в 2022 в 2.5 раза меньше, чем в 2013. Цифры были недавно озвучены в эфире Романенко.
Я кажу вже за 2023

Ну тогда да, в этом году будет однозначно прорыв
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12054
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1682 раз.
Подякували: 3599 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 11203112041120511206>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2415, 2416, 2417
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24162 16233825
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 вер, 2023 04:07
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 125, 126, 127
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1266 5324144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 вер, 2023 21:24
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 6994
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.