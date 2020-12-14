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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11203112041120511206
Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:16

  antey1969 написав:Ну тогда да, в этом году будет однозначно прорыв
своя логика в этом есть, вдруг супруга мобилизуют и дальше одна неопределённость. Так хоть ребенок если что останется. Извините, если цинично, материнский инстинкт - более базовый уровень потребностей, чем разная материально-карьерная мишура.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 вер, 2023 19:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  antey1969 написав:Ну тогда да, в этом году будет однозначно прорыв
своя логика в этом есть, вдруг супруга мобилизуют и дальше одна неопределённость. Так хоть ребенок если что останется. Извините, если цинично, материнский инстинкт - более базовый уровень потребностей, чем разная материально-карьерная мишура.
Немного цинизма не помешает. Вернее реализма. Люди эволюционировали для продолжения рода. В этом можно убедиться сняв штаны. И человек, если не ошибаюсь, генетически программирован на заботу только своих близких. Чужие люди (генетически) его не колышат.
А то модно стало стыдить за инстинкт страха смерти и тп
beee
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