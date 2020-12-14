Додано: Суб 09 вер, 2023 21:09

vitaliiangel написав: а работа? а инфраструктура?, начни все это строить, эмигранты передумают и чап-чап дальше в Германию. а работа? а инфраструктура?, начни все это строить, эмигранты передумают и чап-чап дальше в Германию.

так из Латвии народ как понимаю и сваливал постепенно в Лондон и Германию.Но это не меняет того что Рига по комфорту проживания, как для меня тот же Киев.Там даже мост через Даугаву похож на один из мостов в Киеве через Днепр.Даже если продать условную хату в Киеве, можно купить аналогичное в Риге плюс/минус по цене.раньше нельзя было уехать так как нельзя было официально работать, счёт в банке как для не резидента со соответствующими тарифами. Сейчас для тех девушек кто уже там думаю всё гораздо проще.