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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 вер, 2023 19:16
antey1969 написав:
Ну тогда да, в этом году будет однозначно прорыв
своя логика в этом есть, вдруг супруга мобилизуют и дальше одна неопределённость. Так хоть ребенок если что останется. Извините, если цинично, материнский инстинкт - более базовый уровень потребностей, чем разная материально-карьерная мишура.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 19:23
vitaliiangel написав: antey1969 написав:
Ну тогда да, в этом году будет однозначно прорыв
своя логика в этом есть, вдруг супруга мобилизуют и дальше одна неопределённость. Так хоть ребенок если что останется. Извините, если цинично, материнский инстинкт - более базовый уровень потребностей, чем разная материально-карьерная мишура.
Немного цинизма не помешает. Вернее реализма. Люди эволюционировали для продолжения рода. В этом можно убедиться сняв штаны. И человек, если не ошибаюсь, генетически программирован на заботу только своих близких. Чужие люди (генетически) его не колышат.
А то модно стало стыдить за инстинкт страха смерти и тп
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:01
барабашов
,
Кстати Мариняки, получив выплату за гибель вашего друга, сдёрнули тудысь где сахар слаще, а масло жирнее, или так и живут в том же им построенном доме?
Я с тех пор не отслеживал. Могу узнать, но зачем?
В ее ситуации все хорошо обустроено дома, когда пройдет боль - найдет себе мужчину и все будет хорошо. Кстати, хорошая девочка. As far as I can judge..
Кстати, вы так и не ответили, где вы с ним пересеклись?? Или просто по ЗМИ знаете его историю?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 09 вер, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:08
rjkz написав: Hotab написав:
Фермери півдня були гравцями на КРН? Для дітей там, чи як інвестиція? Якщо були, то викріслюйте. Ще до дамби. Бо техніку орки забрали рити траншеї, землю замінували і перекопали. Знаю від кількох знайомих фермерських сімей.
Одеситів на портовому контрабасі теж я так розумію треба викреслювати?
Металурги дихають чи ні?
Воєнкомів майно і гроші арештовують .
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.
Через что сейчас битки из США и Канады в Украину везут?
Обвиусли через европейские порты. С очевидным удорожанием логистики. Неужели не знали?
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:21
vitaliiangel написав:
для вас эмигрировать как руки помыть. А культура, а родственные и дружеские связи,
а жить в чужой стране со статусом цыган не значит ничего? главное выехать и золотой дождь упадёт на каждого. В доме моих родителей жил сириец,
с ним никто во дворе не общался, закончил вуз и куда то вроде устроился на работу, но потом уехал.
А чем собственно мы внешне отличаемся от условного жителя Риги, Софии, Братиславы, Варшавы, Праги...?
если ещё купить одежду в местном "атб" типа "лидла" сразу за местного в любой наливайке примут.
Праге и Риге меня даже дорогу не раз спрашивали как у местного...
вообще не понимаю всех этих страхов особенно по поводу условно Восточной Европы
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:38
uaprofi написав: vitaliiangel написав:
для вас эмигрировать как руки помыть. А культура, а родственные и дружеские связи,
а жить в чужой стране со статусом цыган не значит ничего? главное выехать и золотой дождь упадёт на каждого. В доме моих родителей жил сириец,
с ним никто во дворе не общался, закончил вуз и куда то вроде устроился на работу, но потом уехал.
А чем собственно мы внешне отличаемся от условного жителя Риги, Софии, Братиславы, Варшавы, Праги...?
если ещё купить одежду в местном "атб" типа "лидла" сразу за местного в любой наливайке примут.
Праге и Риге меня даже дорогу не раз спрашивали как у местного...
вообще не понимаю всех этих страхов особенно по поводу условно Восточной Европы
расскажите как Рига с населением 600 тыс проглотит 3 млн украинских мигрантов.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:46
vitaliiangel написав:
расскажите как Рига с населением 600 тыс проглотит 3 млн украинских мигрантов.
а шо они все туда поедут?
а если даже вдруг поедут думаю возле условной Иманты возникнут новые современные жилые микрорайоны.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 20:48
uaprofi написав: vitaliiangel написав:
расскажите как Рига с населением 600 тыс проглотит 3 млн украинских мигрантов.
а шо они все туда поедут?
а если даже вдруг поедут думаю возле условной Иманты возникнут новые современные жилые микрорайоны.
а работа? а инфраструктура?, начни все это строить, эмигранты передумают и чап-чап дальше в Германию или домой. Никто для них кроме временного жилья ничего строить не будет. И то не в столицах, а на периферии.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 21:09
vitaliiangel написав:
а работа? а инфраструктура?, начни все это строить, эмигранты передумают и чап-чап дальше в Германию.
так из Латвии народ как понимаю и сваливал постепенно в Лондон и Германию.
Но это не меняет того что Рига по комфорту проживания, как для меня тот же Киев.
Там даже мост через Даугаву похож на один из мостов в Киеве через Днепр.
Даже если продать условную хату в Киеве, можно купить аналогичное в Риге плюс/минус по цене.
раньше нельзя было уехать так как нельзя было официально работать, счёт в банке как для не резидента со соответствующими тарифами. Сейчас для тех девушек кто уже там думаю всё гораздо проще.
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Додано: Суб 09 вер, 2023 21:09
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