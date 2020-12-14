вітаю, колеги - вересень, пора визначатись
питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним (або якого досягли) на сьогодні?
що до моїх обʼєктів - наразі майже всі платять 60%-70% від гривневих ставок до повномасштабки, на трьох вдалося вийти майже на рівень 2022, але їх я завжди здавав оверпрайс за рахунок локації
що стосується ринку оренди комерції взагалі:
дуже багато марного говнодвижу створюють агресивні рили, але справжній попит не такий вже й жвавий, за умови повної відмови від рекету рилів вдається здавати обʼєкти майже з першого просмотру та уникати численних марних просмотрів, вже не кажучи про телефонні екзаменаційні опроси рилів, які теж забирають чимало часу, дуже цікави кейси, коли вимушені переселенці інвестують чималі гроші в ремонти та обладнання, це приємно дивує
наразі на 90% орендарі - жінки, рівно 50% - нові орендарі, ремонти робили всі нові
зи:
наглі й непрофесійні рили (капець, раніше вони такими не були) риють дно в брехні і підступністі, намагаючись будь-якими правдами і неправдами потрапити на обʼєкти, намагаються давити на продаж з дисконтом, думав що донька перебільшує поки не стикнувся сам - реально ведуть себе як зголодніли піраньї, тому й ідуть одразу нах
рулять банери та креативна реклама в соцмережах
отаке…
а ви шо?)