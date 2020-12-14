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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:28
вітаю, колеги - вересень, пора визначатись
питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним (або якого досягли) на сьогодні?
що до моїх обʼєктів - наразі майже всі платять 60%-70% від гривневих ставок до повномасштабки, на трьох вдалося вийти майже на рівень 2022, але їх я завжди здавав оверпрайс за рахунок локації
що стосується ринку оренди комерції взагалі:
дуже багато марного говнодвижу створюють агресивні рили, але справжній попит не такий вже й жвавий, за умови повної відмови від рекету рилів вдається здавати обʼєкти майже з першого просмотру та уникати численних марних просмотрів, вже не кажучи про телефонні екзаменаційні опроси рилів, які теж забирають чимало часу, дуже цікави кейси, коли вимушені переселенці інвестують чималі гроші в ремонти та обладнання, це приємно дивує
наразі на 90% орендарі - жінки, рівно 50% - нові орендарі, ремонти робили всі нові
зи:
наглі й непрофесійні рили (капець, раніше вони такими не були) риють дно в брехні і підступністі, намагаючись будь-якими правдами і неправдами потрапити на обʼєкти, намагаються давити на продаж з дисконтом, думав що донька перебільшує поки не стикнувся сам - реально ведуть себе як зголодніли піраньї, тому й ідуть одразу нах
рулять банери та креативна реклама в соцмережах
отаке…
а ви шо?)
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kingkongovets
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Додано: Суб 09 вер, 2023 21:38
У мене ті самі орендарі, що й до війни. Та сама плата. Але у мене вони давно і ціну я не задираю.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 00:24
kingkongovets написав:
вітаю, колеги - вересень, пора визначатись
питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним (або якого досягли) на сьогодні?
що до моїх обʼєктів - наразі майже всі платять 60%-70% від гривневих ставок до повномасштабки, на трьох вдалося вийти майже на рівень 2022, але їх я завжди здавав оверпрайс за рахунок локації
що стосується ринку оренди комерції взагалі:
дуже багато марного говнодвижу створюють агресивні рили, але справжній попит не такий вже й жвавий, за умови повної відмови від рекету рилів вдається здавати обʼєкти майже з першого просмотру та уникати численних марних просмотрів, вже не кажучи про телефонні екзаменаційні опроси рилів, які теж забирають чимало часу, дуже цікави кейси, коли вимушені переселенці інвестують чималі гроші в ремонти та обладнання, це приємно дивує
наразі на 90% орендарі - жінки, рівно 50% - нові орендарі, ремонти робили всі нові
зи:
наглі й непрофесійні рили (капець, раніше вони такими не були) риють дно в брехні і підступністі, намагаючись будь-якими правдами і неправдами потрапити на обʼєкти, намагаються давити на продаж з дисконтом, думав що донька перебільшує поки не стикнувся сам - реально ведуть себе як зголодніли піраньї, тому й ідуть одразу нах
рулять банери та креативна реклама в соцмережах
отаке…
а ви шо?)
Привет!
Рад слышать на ветке)
По жилой у меня 50% на уровне января 2022(старые арендаторы), 25% +15%(новая сдача) и 25% -5%(новая сдача)
новые сдачи с 1-2 просмотров
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