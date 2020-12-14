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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 вер, 2023 21:28
вітаю, колеги - вересень, пора визначатись
питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним (або якого досягли) на сьогодні?
що до моїх обʼєктів - наразі майже всі платять 60%-70% від гривневих ставок до повномасштабки, на трьох вдалося вийти майже на рівень 2022, але їх я завжди здавав оверпрайс за рахунок локації
що стосується ринку оренди комерції взагалі:
дуже багато марного говнодвижу створюють агресивні рили, але справжній попит не такий вже й жвавий, за умови повної відмови від рекету рилів вдається здавати обʼєкти майже з першого просмотру та уникати численних марних просмотрів, вже не кажучи про телефонні екзаменаційні опроси рилів, які теж забирають чимало часу, дуже цікави кейси, коли вимушені переселенці інвестують чималі гроші в ремонти та обладнання, це приємно дивує
наразі на 90% орендарі - жінки, рівно 50% - нові орендарі, ремонти робили всі нові
зи:
наглі й непрофесійні рили (капець, раніше вони такими не були) риють дно в брехні і підступністі, намагаючись будь-якими правдами і неправдами потрапити на обʼєкти, намагаються давити на продаж з дисконтом, думав що донька перебільшує поки не стикнувся сам - реально ведуть себе як зголодніли піраньї, тому й ідуть одразу нах
рулять банери та креативна реклама в соцмережах
отаке…
а ви шо?)
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kingkongovets
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Додано: Суб 09 вер, 2023 21:38
У мене ті самі орендарі, що й до війни. Та сама плата. Але у мене вони давно і ціну я не задираю.
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Додано: Нед 10 вер, 2023 00:24
kingkongovets написав:
вітаю, колеги - вересень, пора визначатись
питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним (або якого досягли) на сьогодні?
що до моїх обʼєктів - наразі майже всі платять 60%-70% від гривневих ставок до повномасштабки, на трьох вдалося вийти майже на рівень 2022, але їх я завжди здавав оверпрайс за рахунок локації
що стосується ринку оренди комерції взагалі:
дуже багато марного говнодвижу створюють агресивні рили, але справжній попит не такий вже й жвавий, за умови повної відмови від рекету рилів вдається здавати обʼєкти майже з першого просмотру та уникати численних марних просмотрів, вже не кажучи про телефонні екзаменаційні опроси рилів, які теж забирають чимало часу, дуже цікави кейси, коли вимушені переселенці інвестують чималі гроші в ремонти та обладнання, це приємно дивує
наразі на 90% орендарі - жінки, рівно 50% - нові орендарі, ремонти робили всі нові
зи:
наглі й непрофесійні рили (капець, раніше вони такими не були) риють дно в брехні і підступністі, намагаючись будь-якими правдами і неправдами потрапити на обʼєкти, намагаються давити на продаж з дисконтом, думав що донька перебільшує поки не стикнувся сам - реально ведуть себе як зголодніли піраньї, тому й ідуть одразу нах
рулять банери та креативна реклама в соцмережах
отаке…
а ви шо?)
Привет!
Рад слышать на ветке)
По жилой у меня 50% на уровне января 2022(старые арендаторы), 25% +15%(новая сдача) и 25% -5%(новая сдача)
что интересно новые сдачи без простоев с 1-2 просмотров
апд
для себя сделал вывод еще во время ковида что в трудные времена наиболее быстро падает именно эконом сегмент, в начале 20го продал свою последнюю экономку и не жалею)
сегменты выше менее восприимчивы к турбулентности, проверено лично.
сегмент бизнес показал стабильность и умеренный рост, и правило 3х Л не подвело
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Додано: Нед 10 вер, 2023 20:00
adeges написав: cherchiltank написав: adeges написав:
Тут попутно услышал, что в КРЖН уже вложились иностранцы. В этом году.
И что есть много других, что это не единичный интерес, хотя наверное первая инвестиция
Так і є - бачив в відділі продажу варшавського билися лондонці з парижанами - ґвалт був на півкиєва)
звичайно річ про інвестиції в проекти, а не квартири. проте щоб робити такі інвестиції, потрібна впевненість, що ринок буде зростати. і така впевненість у іноземців є. знаю про 2 кейси. а враховуючи що я знаю дуже мало, і майже випадково, то звичайно їх повинно бути набагато більше
Слушайте, не все среди иностранцев - умные и адекватные люди.
У меня есть знакомая, которая уехала ребенком из Киева лет 40 назад.
Да, долгие годы работала фармацевтом в НЙ на неплохой зарплате, муж зарабатывает очень неплохо, детей они решили не иметь, расходов особо нет на их доходы (муж любит путешествовать, она - нет. Бюджеты раздельные).
И вот, что-то ей взбрендило купить квартиру в Киеве.
Я - Нафига?
Она - Киев - красивый, зеленый город... Человек 40 лет не был в Киеве, вывезли 7 летним ребенком.
Через несколько недель фантазия - купить квартиру в Солт-Лейк Сити.
Нафига?
И так далее.
То есть, мораль, людей в мире с деньгами хватает, но говорить, что все иностранцы, покупающие в Киеве во время войны (которая неизвестно когда и чем закончится) адекватные, не приходится.
Есть люди типа Реуса - сделали ставку в казино, "повезет-не повезет".
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rjkz
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Додано: Нед 10 вер, 2023 23:33
Прохожий написав:
для себя сделал вывод еще во время ковида что в трудные времена наиболее быстро падает именно эконом сегмент, в начале 20го продал свою последнюю экономку и не жалею)
сегменты выше менее восприимчивы к турбулентности, проверено лично.
сегмент бизнес показал стабильность и умеренный рост, и правило 3х Л не подвело
Непонятное утверждение. Люкс становится дорогим и он вообще никому не нужен.
Давеча разговаривал с приятелем с Харькова, говорит продал один возле оперного театра 1300 за метр, ремонт понятное дело не детский. А в лучшие времена там все 2тыс за метр было.
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Proofy
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Додано: Нед 10 вер, 2023 23:39
Proofy написав:
Непонятное утверждение. Люкс становится дорогим и он вообще никому не нужен.
все сказочки, я год назад давал ссылки на дома с бассейнами в 10км от Киева аренда по 12 тыс, до войны 20 было. А эконом упал меньше всех, некуда ему падать, тут флай ванючую кавалирку за 6 выкладывал, ну она так и стоила до войны. Ещё сжался интервал между сегментами. Что тоже не в пользу премиум сегмента.
по коммерции бабка надвое гадала. У кого бизнес идёт те платят. Арендовали у меня зал языковая школа. Попросили скидку на 3 месяца, ну дал, и толку, всё равно закрылись. А другим норм и без скидки. На довоенную аренду вышла торговля, люди жрать меньше не стали, а цены выросли, неуместно в этой ситуации просить скидки.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 11 вер, 2023 06:07
vitaliiangel написав: Hotab написав:vitaliiangel
, ну вот долярчик даст своему джигиту полтос налом (заработанных на войне) , он еще на полтос прокредитуется и будет жить в Польше).
Я , правда, честно не понимаю как они взяли кредит, в каком они статусе в Польше. Но могу поинтересоваться.
для вас эмигрировать как руки помыть. А культура, а родственные и дружеские связи, а жить в чужой стране со статусом цыган не значит ничего? главное выехать и золотой дождь упадёт на каждого. В доме моих родителей жил сириец, с ним никто во дворе не общался, закончил вуз и куда то вроде устроился на работу, но потом уехал. Потому что никому он тут не нужен. В Скадовске живут корейцы, потомки тех кто бежал от войны, торгуют на базаре фруктами и специями, никакой ассимиляции с местными нет и близко, у них своя тусовка, у местных своя. Случайно с ними познакомился, интересные истории у людей и сами очень добрые.
Для модерации - я просто отвечаю на пост, который висит на форуме уже несколько дней и на него жалоб от ...все знают от кого еще не было.
Надеюсь имею право на ответ?
Спасибо.
Итак, в очередной раз провал в логике. Сорри.
Это как когда я пытался найти путь в США, мне говорили друзья из США - "Играй в лотерею гринкард, тут полно тех кто выиграл" На что я отвечал "А тут миллионы (буквально, в то время от Украины играли в год 1,3-1,5 млн только кейсов, не говоря про не играющих членов семей) тех, кто не выиграл".
К чему я это?
Влад бы сказал "Ошибка выжившего".
Я не такой умный.
Украина - довольно ментально монолитная.
То, о чем все пищут, и вы тоже - "свой/не свой", в странах ОТКУДА уезжают - это обычное явление.
Но страны КУДА едут из других стран, отличаются многообразием культур, людей с разным цветом кожи, разным языком домашнего общения и тд.
Поэтому ошибочно говорить, что если в Скадовске кореец не прижился, то он не приживется в НЙ или Торонто или Мельбурне.
Он будет таким-же понаехом как миллионы других.
Ни лучше и ни хуже.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 06:23
Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
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Додано: Пон 11 вер, 2023 06:31
Hotab написав: rjkz написав: Hotab написав:
Фермери півдня були гравцями на КРН? Для дітей там, чи як інвестиція? Якщо були, то викріслюйте. Ще до дамби. Бо техніку орки забрали рити траншеї, землю замінували і перекопали. Знаю від кількох знайомих фермерських сімей.
Одеситів на портовому контрабасі теж я так розумію треба викреслювати?
Металурги дихають чи ні?
Воєнкомів майно і гроші арештовують .
Хто зараз грає на ринку?
Я без стьобу, серйозно.
Через что сейчас битки из США и Канады в Украину везут?
Обвиусли через европейские порты. С очевидным удорожанием логистики. Неужели не знали?
Я не слежу за этим бизнесом, но знаю, что на нем люди хорошо зарабатывают.
И это потенциальные покупаны бетона...где этот бетон? - отдельный вопрос.
Кто-то гоняется за киевским, кто-то за варшавским, а кто-то и за заокеанскими овноипалками.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 06:38
vitaliiangel написав: uaprofi написав: vitaliiangel написав:
для вас эмигрировать как руки помыть. А культура, а родственные и дружеские связи,
а жить в чужой стране со статусом цыган не значит ничего? главное выехать и золотой дождь упадёт на каждого. В доме моих родителей жил сириец,
с ним никто во дворе не общался, закончил вуз и куда то вроде устроился на работу, но потом уехал.
А чем собственно мы внешне отличаемся от условного жителя Риги, Софии, Братиславы, Варшавы, Праги...?
если ещё купить одежду в местном "атб" типа "лидла" сразу за местного в любой наливайке примут.
Праге и Риге меня даже дорогу не раз спрашивали как у местного...
вообще не понимаю всех этих страхов особенно по поводу условно Восточной Европы
расскажите как Рига с населением 600 тыс проглотит 3 млн украинских мигрантов.
А Риге и не надо проглатывать 3 млн.
Достаточно 3 тысяч. Как для Риги.
3 и 3 еще для Таллинна и Вильнюса. Да даже на все эти прибалтийские страны.
Они маленькие.
Польща - намного более емкая. Проглатывает и проглатывает сотни тысяч каждый год.
Чехия - туда-же, Германия, Франция.Словакия, страны бывшей Югославии.
Турция, Греция,Кипр. Это страны, в которых украинцам с большей или меньшей степенью усилий не сложно ассимилироваться.
Про США и Канаду - вообще молчу. В США законодательно закреплена минимальная квота на прием мигрантов со всего мира в 1 млн в год.
Канада - одна из самых большиз стран мира с населением примерно как в Украине.
С одной из самых больших украинских диаспор в стране.
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