Додано: Пон 11 вер, 2023 06:07

vitaliiangel написав: Hotab написав: vitaliiangel , ну вот долярчик даст своему джигиту полтос налом (заработанных на войне) , он еще на полтос прокредитуется и будет жить в Польше).

Я , правда, честно не понимаю как они взяли кредит, в каком они статусе в Польше. Но могу поинтересоваться. , ну вот долярчик даст своему джигиту полтос налом (заработанных на войне) , он еще на полтос прокредитуется и будет жить в Польше).Я , правда, честно не понимаю как они взяли кредит, в каком они статусе в Польше. Но могу поинтересоваться.

для вас эмигрировать как руки помыть. А культура, а родственные и дружеские связи, а жить в чужой стране со статусом цыган не значит ничего? главное выехать и золотой дождь упадёт на каждого. В доме моих родителей жил сириец, с ним никто во дворе не общался, закончил вуз и куда то вроде устроился на работу, но потом уехал. Потому что никому он тут не нужен. В Скадовске живут корейцы, потомки тех кто бежал от войны, торгуют на базаре фруктами и специями, никакой ассимиляции с местными нет и близко, у них своя тусовка, у местных своя. Случайно с ними познакомился, интересные истории у людей и сами очень добрые. для вас эмигрировать как руки помыть. А культура, а родственные и дружеские связи, а жить в чужой стране со статусом цыган не значит ничего? главное выехать и золотой дождь упадёт на каждого. В доме моих родителей жил сириец, с ним никто во дворе не общался, закончил вуз и куда то вроде устроился на работу, но потом уехал. Потому что никому он тут не нужен. В Скадовске живут корейцы, потомки тех кто бежал от войны, торгуют на базаре фруктами и специями, никакой ассимиляции с местными нет и близко, у них своя тусовка, у местных своя. Случайно с ними познакомился, интересные истории у людей и сами очень добрые.

Для модерации - я просто отвечаю на пост, который висит на форуме уже несколько дней и на него жалоб от ...все знают от кого еще не было.Надеюсь имею право на ответ?Спасибо.Итак, в очередной раз провал в логике. Сорри.Это как когда я пытался найти путь в США, мне говорили друзья из США - "Играй в лотерею гринкард, тут полно тех кто выиграл" На что я отвечал "А тут миллионы (буквально, в то время от Украины играли в год 1,3-1,5 млн только кейсов, не говоря про не играющих членов семей) тех, кто не выиграл".К чему я это?Влад бы сказал "Ошибка выжившего".Я не такой умный.Украина - довольно ментально монолитная.То, о чем все пищут, и вы тоже - "свой/не свой", в странах ОТКУДА уезжают - это обычное явление.Но страны КУДА едут из других стран, отличаются многообразием культур, людей с разным цветом кожи, разным языком домашнего общения и тд.Поэтому ошибочно говорить, что если в Скадовске кореец не прижился, то он не приживется в НЙ или Торонто или Мельбурне.Он будет таким-же понаехом как миллионы других.Ни лучше и ни хуже.