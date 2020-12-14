Она уже идет больше чем 1,5 года.
На раше "бабы еще нарожают" вместо тех, кого закопают в землю в Украине.
Даже если правда данные о потерях раши от МО Украины, то это не так много для таких территорий. Ну будет в какой-нибудь Адыгее или Туве или Бурятии на несколько десятков/сотен тысяч новых лада-калина.
Им пох.
У Украины и куда меньшие потери более болезненны.
А вот "коллективный Запад" уже для себя решил, что война будет на годы.
И Украине трудно будет что-то противопоставить этому.
Идет какая-то не до конца мне понятная игра вдлинную.
И война в Украине - это всего лишь часть этой игры.
Не буду строить теории заговоров, нет, думаю, сценарий подогнали под изменившиеся обстоятельства.