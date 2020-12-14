RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11205112061120711208
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 08:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
Уже 10 лет идёт.
Ну пускают ракеты и дроны и что?
Все привыкли и забили
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 17.12.22
Подякував: 55 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:12

  kingkongovets написав:вітаю, колеги - вересень, пора визначатись

питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним

Приветствую Вас. У меня остались довоенные в грн. Есть просадка по паре объектов на 20%. Все арендаторы сменились и въехали после начала войны, где-то в конце весны.

Когда смотрю цены аренды на профильных сайтах складывается ощущение, что можно поднять цену. Но есть нюанс, слишком активизировались риелторы. К сожалению мало информации о реальных сделках, а делать выводы по хотелкам нецелесообразно.
hume
 
Повідомлень: 9168
З нами з: 27.12.12
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:20

  hume написав:
  kingkongovets написав:вітаю, колеги - вересень, пора визначатись

питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним

Приветствую Вас. У меня остались довоенные в грн. Есть просадка по паре объектов на 20%. Все арендаторы сменились и въехали после начала войны, где-то в конце весны.

Когда смотрю цены аренды на профильных сайтах складывается ощущение, что можно поднять цену. Но есть нюанс, слишком активизировались риелторы. К сожалению мало информации о реальных сделках, а делать выводы по хотелкам нецелесообразно.

Я тоже обратил внимание на этот нюанс, вроде смотришь, квартиры в моем сегменте по 10 кг (я за 7 к сдаю), а когда ставишь галочку (только частные объявления, то куча предложения по 7-8 кг. Вот и не могу даже жалкие 500 грн накинуть.
Пы. Сы. Ладно поеду пока помою ноги арендатору, чтобы не убег... 😟
Bolt
 
Повідомлень: 2267
З нами з: 09.11.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:52

  Bolt написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:вітаю, колеги - вересень, пора визначатись

питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним

Приветствую Вас. У меня остались довоенные в грн. Есть просадка по паре объектов на 20%. Все арендаторы сменились и въехали после начала войны, где-то в конце весны.

Когда смотрю цены аренды на профильных сайтах складывается ощущение, что можно поднять цену. Но есть нюанс, слишком активизировались риелторы. К сожалению мало информации о реальных сделках, а делать выводы по хотелкам нецелесообразно.

Я тоже обратил внимание на этот нюанс, вроде смотришь, квартиры в моем сегменте по 10 кг (я за 7 к сдаю), а когда ставишь галочку (только частные объявления, то куча предложения по 7-8 кг. Вот и не могу даже жалкие 500 грн накинуть.
Пы. Сы. Ладно поеду пока помою ноги арендатору, чтобы не убег... 😟

Підняв на 500 грн. в травні. Ціна аренди вище за 2021 р. Місцерозташування біля метро. На наступний рік планую підняти на 1000 грн.
farm
 
Повідомлень: 536
З нами з: 03.01.10
Подякував: 31 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:11

  beee написав:
Investor_K написав:Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
Уже 10 лет идёт.
Ну пускают ракеты и дроны и что?
Все привыкли и забили

Звісно, ти в Польщі з 24.02.2022 - тому ти "звик" і "забив".
Скоро московіти стануть ракетами і шахедами крушити наші електропідстанції.
Ціни КРЖН напевно підуть вниз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23327
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1573 раз.
Подякували: 2484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 10:40

  Frant написав:Звісно, ти в Польщі з 24.02.2022 - тому ти "звик" і "забив".
жк варшавский в Киеве. это не хрущ, поэтому ты о нем не слышал...
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19153
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2194 раз.
Подякували: 3145 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11205112061120711208
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2415, 2416, 2417
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24164 16236645
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 вер, 2023 21:06
Borr
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 125, 126, 127
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1266 5325593
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 вер, 2023 21:24
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 7543
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1071)
11.09.2023 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.