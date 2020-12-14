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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 вер, 2023 08:35
Investor_K написав:Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
Уже 10 лет идёт.
Ну пускают ракеты и дроны и что?
Все привыкли и забили
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beee
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Додано: Пон 11 вер, 2023 09:12
kingkongovets написав:
вітаю, колеги - вересень, пора визначатись
питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним
Приветствую Вас. У меня остались довоенные в грн. Есть просадка по паре объектов на 20%. Все арендаторы сменились и въехали после начала войны, где-то в конце весны.
Когда смотрю цены аренды на профильных сайтах складывается ощущение, что можно поднять цену. Но есть нюанс, слишком активизировались риелторы. К сожалению мало информации о реальных сделках, а делать выводы по хотелкам нецелесообразно.
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hume
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Додано: Пон 11 вер, 2023 09:20
hume написав: kingkongovets написав:
вітаю, колеги - вересень, пора визначатись
питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним
Приветствую Вас. У меня остались довоенные в грн. Есть просадка по паре объектов на 20%. Все арендаторы сменились и въехали после начала войны, где-то в конце весны.
Когда смотрю цены аренды на профильных сайтах складывается ощущение, что можно поднять цену. Но есть нюанс, слишком активизировались риелторы. К сожалению мало информации о реальных сделках, а делать выводы по хотелкам нецелесообразно.
Я тоже обратил внимание на этот нюанс, вроде смотришь, квартиры в моем сегменте по 10 кг (я за 7 к сдаю), а когда ставишь галочку (только частные объявления, то куча предложения по 7-8 кг. Вот и не могу даже жалкие 500 грн накинуть.
Пы. Сы. Ладно поеду пока помою ноги арендатору, чтобы не убег... 😟
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Bolt
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Додано: Пон 11 вер, 2023 09:52
Bolt написав: hume написав: kingkongovets написав:
вітаю, колеги - вересень, пора визначатись
питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним
Приветствую Вас. У меня остались довоенные в грн. Есть просадка по паре объектов на 20%. Все арендаторы сменились и въехали после начала войны, где-то в конце весны.
Когда смотрю цены аренды на профильных сайтах складывается ощущение, что можно поднять цену. Но есть нюанс, слишком активизировались риелторы. К сожалению мало информации о реальных сделках, а делать выводы по хотелкам нецелесообразно.
Я тоже обратил внимание на этот нюанс, вроде смотришь, квартиры в моем сегменте по 10 кг (я за 7 к сдаю), а когда ставишь галочку (только частные объявления, то куча предложения по 7-8 кг. Вот и не могу даже жалкие 500 грн накинуть.
Пы. Сы. Ладно поеду пока помою ноги арендатору, чтобы не убег... 😟
Підняв на 500 грн. в травні. Ціна аренди вище за 2021 р. Місцерозташування біля метро. На наступний рік планую підняти на 1000 грн.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 10:11
beee написав:
Investor_K написав:Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
Уже 10 лет идёт.
Ну пускают ракеты и дроны и что?
Все привыкли и забили
Звісно, ти в Польщі з 24.02.2022 - тому ти "звик" і "забив".
Скоро московіти стануть ракетами і шахедами крушити наші електропідстанції.
Ціни КРЖН напевно підуть вниз.
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Frant
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Додано: Пон 11 вер, 2023 10:40
Frant написав:
Звісно, ти в Польщі з 24.02.2022 - тому ти "звик" і "забив".
жк варшавский в Киеве. это не хрущ, поэтому ты о нем не слышал...
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vitaliiangel
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