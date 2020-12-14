RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11204112051120611207
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:20

  hume написав:
  kingkongovets написав:вітаю, колеги - вересень, пора визначатись

питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним

Приветствую Вас. У меня остались довоенные в грн. Есть просадка по паре объектов на 20%. Все арендаторы сменились и въехали после начала войны, где-то в конце весны.

Когда смотрю цены аренды на профильных сайтах складывается ощущение, что можно поднять цену. Но есть нюанс, слишком активизировались риелторы. К сожалению мало информации о реальных сделках, а делать выводы по хотелкам нецелесообразно.

Я тоже обратил внимание на этот нюанс, вроде смотришь, квартиры в моем сегменте по 10 кг (я за 7 к сдаю), а когда ставишь галочку (только частные объявления, то куча предложения по 7-8 кг. Вот и не могу даже жалкие 500 грн накинуть.
Пы. Сы. Ладно поеду пока помою ноги арендатору, чтобы не убег... 😟
Bolt
 
Повідомлень: 2267
З нами з: 09.11.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 09:52

  Bolt написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:вітаю, колеги - вересень, пора визначатись

питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним

Приветствую Вас. У меня остались довоенные в грн. Есть просадка по паре объектов на 20%. Все арендаторы сменились и въехали после начала войны, где-то в конце весны.

Когда смотрю цены аренды на профильных сайтах складывается ощущение, что можно поднять цену. Но есть нюанс, слишком активизировались риелторы. К сожалению мало информации о реальных сделках, а делать выводы по хотелкам нецелесообразно.

Я тоже обратил внимание на этот нюанс, вроде смотришь, квартиры в моем сегменте по 10 кг (я за 7 к сдаю), а когда ставишь галочку (только частные объявления, то куча предложения по 7-8 кг. Вот и не могу даже жалкие 500 грн накинуть.
Пы. Сы. Ладно поеду пока помою ноги арендатору, чтобы не убег... 😟

Підняв на 500 грн. в травні. Ціна аренди вище за 2021 р. Місцерозташування біля метро. На наступний рік планую підняти на 1000 грн.
farm
 
Повідомлень: 536
З нами з: 03.01.10
Подякував: 31 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 12:40

  beee написав:
Investor_K написав:Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
Уже 10 лет идёт.
Ну пускают ракеты и дроны и что?
Все привыкли и забили

100%. Даже если по левому берегу ударят тактическим ядерным оружием, рестораны на правом уже через месяц-два снова будут принимать гостей. Чернобыль взорвался, радиация, прогнозы загрязнения на тысячи лет, саркофаг все дела - и шо? Как это повлияло на КРЖН?

Как вообще может повлиять война на базовую потребность в жилье, и опциональную - в роскошном жилье. Люди родившиеся в 1970-1980х им сейчас по 33-53 лет, самое многочисленное поколение. С какого перепугу им ютиться в среднестатических 18 квадратах. Самые предприимчивые будут все равно создавать спрос на КРЖН.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12272
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1836 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 12:57

  Zebra написав:100%. Даже если по левому берегу ударят тактическим ядерным оружием, рестораны на правом уже через месяц-два снова будут принимать гостей. Чернобыль взорвался, радиация, прогнозы загрязнения на тысячи лет, саркофаг все дела - и шо

на територіях, окупованих московитами - там теж масово працюють ресторани? Заводи і ферми? Ллється жир??? ЗП пересічного 100 000 дол/міс?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23326
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1573 раз.
Подякували: 2484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 15:00

Investor_K написав:Якщо війна триватиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?


У мене склалося враження, що дехто дуже хоче продати нерухомість і виїхати за кордон, але сильно встряв копитами в елітний бетон. Тому пише тут про дорожай на КРЖН і черги покупців за елітним житлом. По факту маємо трохи інше - люди, які мають гроші на придбання того елітного, не поспішають сьогодні вкладатися через низку причин, основною з яких є невизначеність щодо закінчення війни. Багато таких людей (з грошима) виїхали за кордон або планують виїхати.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4225
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 16:14

fler
Выехать то они выехали
Может и справок полно об инвалидности 1й группы что только в Ламбу и Феррари могут залезть и лёжа ездить туда-сюда хоть каждый день через баррикады с ротами карателей нью-ВЛК
Вопрос в том что им ТАМ в Венах и Лондонах делать и как на хлеб рубить?
Или там лЁгко как Чичваркин можно пару рестиков открыть для элиты и с этих 3% жить на пару кирпичей в неделю?
Пинчук вон не уехал к примеру, взяточники наши тоже
Хотя у меня есть прецедент уезда моего одногруппника с 5ю детьми на виллу в зажопьях близ Барсы, однако там почему то он феноменального скачка в бизнесе не делает как здесь при Юще и даже ,00..% доли рынка своего сектора не захватывает, по прежнему в Украине денежку рубит
И да это не айтишник который изобрёл новый принцип левитации карт монобанка при подключении их к онлайн-казино «777», а человек который может накормить город
барабашов
 
Повідомлень: 3463
З нами з: 16.06.15
Подякував: 260 раз.
Подякували: 321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 16:25

  барабашов написав:fler
Выехать то они выехали
Может и справок полно об инвалидности 1й группы что только в Ламбу и Феррари могут залезть и лёжа ездить туда-сюда хоть каждый день через баррикады с ротами карателей нью-ВЛК
Вопрос в том что им ТАМ в Венах и Лондонах делать и как на хлеб рубить?
Или там лЁгко как Чичваркин можно пару рестиков открыть для элиты и с этих 3% жить на пару кирпичей в неделю?
Пинчук вон не уехал к примеру, взяточники наши тоже
Хотя у меня есть прецедент уезда моего одногруппника с 5ю детьми на виллу в зажопьях близ Барсы, однако там почему то он феноменального скачка в бизнесе не делает как здесь при Юще и даже ,00..% доли рынка своего сектора не захватывает, по прежнему в Украине денежку рубит
И да это не айтишник который изобрёл новый принцип левитации карт монобанка при подключении их к онлайн-казино «777», а человек который может накормить город

То зрозуміло. Але і вкладатись в КРЖН корєшу сенсу немає.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11204112051120611207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonchik74, Дюрі-бачі і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2415, 2416, 2417
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24167 16236949
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 вер, 2023 16:07
Нумізматика УКРАЇНА
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 125, 126, 127
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1266 5325612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 вер, 2023 21:24
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 7545
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1076)
11.09.2023 16:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.