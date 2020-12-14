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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 вер, 2023 09:20
hume написав: kingkongovets написав:
вітаю, колеги - вересень, пора визначатись
питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним
Приветствую Вас. У меня остались довоенные в грн. Есть просадка по паре объектов на 20%. Все арендаторы сменились и въехали после начала войны, где-то в конце весны.
Когда смотрю цены аренды на профильных сайтах складывается ощущение, что можно поднять цену. Но есть нюанс, слишком активизировались риелторы. К сожалению мало информации о реальных сделках, а делать выводы по хотелкам нецелесообразно.
Я тоже обратил внимание на этот нюанс, вроде смотришь, квартиры в моем сегменте по 10 кг (я за 7 к сдаю), а когда ставишь галочку (только частные объявления, то куча предложения по 7-8 кг. Вот и не могу даже жалкие 500 грн накинуть.
Пы. Сы. Ладно поеду пока помою ноги арендатору, чтобы не убег... 😟
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Bolt
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Додано: Пон 11 вер, 2023 09:52
Bolt написав: hume написав: kingkongovets написав:
вітаю, колеги - вересень, пора визначатись
питання до орендодавців житловоі та комерції: який рівень гривневих цін ви вважаєте прийнятним
Приветствую Вас. У меня остались довоенные в грн. Есть просадка по паре объектов на 20%. Все арендаторы сменились и въехали после начала войны, где-то в конце весны.
Когда смотрю цены аренды на профильных сайтах складывается ощущение, что можно поднять цену. Но есть нюанс, слишком активизировались риелторы. К сожалению мало информации о реальных сделках, а делать выводы по хотелкам нецелесообразно.
Я тоже обратил внимание на этот нюанс, вроде смотришь, квартиры в моем сегменте по 10 кг (я за 7 к сдаю), а когда ставишь галочку (только частные объявления, то куча предложения по 7-8 кг. Вот и не могу даже жалкие 500 грн накинуть.
Пы. Сы. Ладно поеду пока помою ноги арендатору, чтобы не убег... 😟
Підняв на 500 грн. в травні. Ціна аренди вище за 2021 р. Місцерозташування біля метро. На наступний рік планую підняти на 1000 грн.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 12:40
beee написав:
Investor_K написав:Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
Уже 10 лет идёт.
Ну пускают ракеты и дроны и что?
Все привыкли и забили
100%. Даже если по левому берегу ударят тактическим ядерным оружием, рестораны на правом уже через месяц-два снова будут принимать гостей. Чернобыль взорвался, радиация, прогнозы загрязнения на тысячи лет, саркофаг все дела - и шо? Как это повлияло на КРЖН?
Как вообще может повлиять война на базовую потребность в жилье, и опциональную - в роскошном жилье. Люди родившиеся в 1970-1980х им сейчас по 33-53 лет, самое многочисленное поколение. С какого перепугу им ютиться в среднестатических 18 квадратах. Самые предприимчивые будут все равно создавать спрос на КРЖН.
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Zebra
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Додано: Пон 11 вер, 2023 12:57
Zebra написав:
100%. Даже если по левому берегу ударят тактическим ядерным оружием, рестораны на правом уже через месяц-два снова будут принимать гостей. Чернобыль взорвался, радиация, прогнозы загрязнения на тысячи лет, саркофаг все дела - и шо
на територіях, окупованих московитами - там теж масово працюють ресторани? Заводи і ферми? Ллється жир??? ЗП пересічного 100 000 дол/міс?
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Додано: Пон 11 вер, 2023 15:00
Investor_K написав:Якщо війна триватиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
У мене склалося враження, що дехто дуже хоче продати нерухомість і виїхати за кордон, але сильно встряв копитами в елітний бетон. Тому пише тут про дорожай на КРЖН і черги покупців за елітним житлом. По факту маємо трохи інше - люди, які мають гроші на придбання того елітного, не поспішають сьогодні вкладатися через низку причин, основною з яких є невизначеність щодо закінчення війни. Багато таких людей (з грошима) виїхали за кордон або планують виїхати.
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fler
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Додано: Пон 11 вер, 2023 16:14
fler
Выехать то они выехали
Может и справок полно об инвалидности 1й группы что только в Ламбу и Феррари могут залезть и лёжа ездить туда-сюда хоть каждый день через баррикады с ротами карателей нью-ВЛК
Вопрос в том что им ТАМ в Венах и Лондонах делать и как на хлеб рубить?
Или там лЁгко как Чичваркин можно пару рестиков открыть для элиты и с этих 3% жить на пару кирпичей в неделю?
Пинчук вон не уехал к примеру, взяточники наши тоже
Хотя у меня есть прецедент уезда моего одногруппника с 5ю детьми на виллу в зажопьях близ Барсы, однако там почему то он феноменального скачка в бизнесе не делает как здесь при Юще и даже ,00..% доли рынка своего сектора не захватывает, по прежнему в Украине денежку рубит
И да это не айтишник который изобрёл новый принцип левитации карт монобанка при подключении их к онлайн-казино «777», а человек который может накормить город
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барабашов
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Додано: Пон 11 вер, 2023 16:25
барабашов написав:fler
Выехать то они выехали
Может и справок полно об инвалидности 1й группы что только в Ламбу и Феррари могут залезть и лёжа ездить туда-сюда хоть каждый день через баррикады с ротами карателей нью-ВЛК
Вопрос в том что им ТАМ в Венах и Лондонах делать и как на хлеб рубить?
Или там лЁгко как Чичваркин можно пару рестиков открыть для элиты и с этих 3% жить на пару кирпичей в неделю?
Пинчук вон не уехал к примеру, взяточники наши тоже
Хотя у меня есть прецедент уезда моего одногруппника с 5ю детьми на виллу в зажопьях близ Барсы, однако там почему то он феноменального скачка в бизнесе не делает как здесь при Юще и даже ,00..% доли рынка своего сектора не захватывает, по прежнему в Украине денежку рубит
И да это не айтишник который изобрёл новый принцип левитации карт монобанка при подключении их к онлайн-казино «777», а человек который может накормить город
То зрозуміло. Але і вкладатись в КРЖН корєшу сенсу немає.
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gonchik74
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Додано: Пон 11 вер, 2023 19:24
fler написав:
Investor_K написав:Якщо війна триватиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
У мене склалося враження, що дехто дуже хоче продати нерухомість і виїхати за кордон, але сильно встряв копитами в елітний бетон. Тому пише тут про дорожай на КРЖН і черги покупців за елітним житлом. По факту маємо трохи інше - люди, які мають гроші на придбання того елітного, не поспішають сьогодні вкладатися через низку причин, основною з яких є невизначеність щодо закінчення війни. Багато таких людей (з грошима) виїхали за кордон або планують виїхати.
Вам бы не мешало в Киев приехать. А то пробки всё больше, а люди все ніяк не виїдуть з грошима.
Я, например, елітний бетон снял с продажи и через 2 месяца заселяюсь.
И да, смешно конечно, но как раз средний сегмент завис, а 300куе + только и покупают.
Сейчас продается эконом и бизнес. Комфорт завис. Зато растёт его аренда.
Сегодня заказали ещё бомбоубежище. Люди имеют два авто по 100 куе и вернулись полным составом. А у вас всі планують виїхати. Куда? С грошима? Да их там хлопнут в два счёта
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beee
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Додано: Пон 11 вер, 2023 19:28
beee написав:
Да их там хлопнут в два счёта
где там и кто хлопнет? со 100куе можно выехать только в Болгарию/Латвию . Людей у кого больше 100куе ЖИВЫХ денег не так уж и много.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 11 вер, 2023 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 вер, 2023 19:29
Всі з грошима продолжают работать здесь. Или закрыты кафе, мойки, клиники, нотариусы?
Иду сейчас мимо точек серебра и золота. И брокард забиты всё полки. "Нет завоза, нет ассортимента"
Востаннє редагувалось beee
в Пон 11 вер, 2023 19:37, всього редагувалось 2 разів.
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