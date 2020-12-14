Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
где там и кто хлопнет? со 100куе можно выехать только в Болгарию/Латвию .
Это называется з грошима? Это обычные работяги, продавшие квартиру. Будут там работать коробки на электролюкс паковать. Или закрылись и уехали, например (первое что в голову пришло) клиника Образцова? Покажите мне человека з грошима, всё бросившего здесь. Даже rjkz почему то не продаёт здесь квартиры. Эмигрант, это мой брат, например. Уехал и всё. Ни недвижимости здесь, ничего вообще. И на форумах сидит американских. И его не колышит недвига в Киеве
З грошима. Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе. Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?
beee написав:З грошима. Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе. Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?
Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
beee написав:З грошима. Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе. Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?
Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
"Сообщение Добавлено: Пн 11 сен, 2023 05:23 Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову? Investor_K" сменился оператор аккаунта?
beee написав:З грошима. Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе. Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?
Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
"Сообщение Добавлено: Пн 11 сен, 2023 05:23 Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову? Investor_K" сменился оператор аккаунта?
beee написав:З грошима. Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе. Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?
Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
beee написав:З грошима. Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе. Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?
Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
fler написав:У мене склалося враження, що дехто дуже хоче продати нерухомість і виїхати за кордон, але сильно встряв копитами в елітний бетон. Тому пише тут про дорожай на КРЖН і черги покупців за елітним житлом. По факту маємо трохи інше - люди, які мають гроші на придбання того елітного, не поспішають сьогодні вкладатися через низку причин, основною з яких є невизначеність щодо закінчення війни. Багато таких людей (з грошима) виїхали за кордон або планують виїхати.
Вам бы не мешало в Киев приехать. А то пробки всё больше, а люди все ніяк не виїдуть з грошима. Я, например, елітний бетон снял с продажи и через 2 месяца заселяюсь. И да, смешно конечно, но как раз средний сегмент завис, а 300куе + только и покупают. Сейчас продается эконом и бизнес. Комфорт завис. Зато растёт его аренда. Люди имеют два авто по 100 куе и вернулись полным составом. А у вас всі планують виїхати. Куда? С грошима? Да их там хлопнут в два счёта
Невже насправді все ще гірше, ніж я собі міркую? До речі, москалі повідомляють, що ціни на московську нерухомість впали на 30% у валюті, що відкинуло ціни до рівнів 2018-2020рр. І прогнозують подальше падіння. Джерело: www.im.ru Кацапський графік показує падіння цін з травня 2022. А що у них трапилось? У Києві ракети літають і нічого, на КРЖН beee малює впевнений ріст.))
Investor_K написав:Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
"Сообщение Добавлено: Пн 11 сен, 2023 05:23 Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову? Investor_K" сменился оператор аккаунта?
fler написав:У мене склалося враження, що дехто дуже хоче продати нерухомість і виїхати за кордон, але сильно встряв копитами в елітний бетон. Тому пише тут про дорожай на КРЖН і черги покупців за елітним житлом. По факту маємо трохи інше - люди, які мають гроші на придбання того елітного, не поспішають сьогодні вкладатися через низку причин, основною з яких є невизначеність щодо закінчення війни. Багато таких людей (з грошима) виїхали за кордон або планують виїхати.
Вам бы не мешало в Киев приехать. А то пробки всё больше, а люди все ніяк не виїдуть з грошима. Я, например, елітний бетон снял с продажи и через 2 месяца заселяюсь. И да, смешно конечно, но как раз средний сегмент завис, а 300куе + только и покупают. Сейчас продается эконом и бизнес. Комфорт завис. Зато растёт его аренда. Люди имеют два авто по 100 куе и вернулись полным составом. А у вас всі планують виїхати. Куда? С грошима? Да их там хлопнут в два счёта
Невже насправді все ще гірше, ніж я собі міркую? До речі, москалі повідомляють, що ціни на московську нерухомість впали на 30% у валюті, що відкинуло ціни до рівнів 2018-2020рр. І прогнозують подальше падіння. Джерело: http://www.im.ru Кацапський графік показує падіння цін з травня 2022. А що у них трапилось?У Києві ракети літають і нічого, на КРЖН beee малює впевнений ріст.))
может мацковские кацапы поняли что у них нет перспективы? может на перспективу лучше быть на стороне цивилизации чем в компании с КНДР/Ираном??? с этой точки зрения не рассматривали ситуацию? а так да, "сво идет по плану"...