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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11206112071120811209>
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  beee написав:Да их там хлопнут в два счёта
где там и кто хлопнет? со 100куе можно выехать только в Болгарию/Латвию .
Это называется з грошима? Это обычные работяги, продавшие квартиру. Будут там работать коробки на электролюкс паковать.
Или закрылись и уехали, например (первое что в голову пришло) клиника Образцова? Покажите мне человека з грошима, всё бросившего здесь.
Даже rjkz почему то не продаёт здесь квартиры.
Эмигрант, это мой брат, например. Уехал и всё. Ни недвижимости здесь, ничего вообще. И на форумах сидит американских. И его не колышит недвига в Киеве
beee
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

З грошима.
Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе.
Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:50

  beee написав:З грошима.
Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе.
Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?

Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:55

  Investor_K написав:
  beee написав:З грошима.
Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе.
Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?

Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград

"Сообщение Добавлено: Пн 11 сен, 2023 05:23
Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
Investor_K"
сменился оператор аккаунта? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:00

  Прохожий написав:
  Investor_K написав:
  beee написав:З грошима.
Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе.
Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?

Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград

"Сообщение Добавлено: Пн 11 сен, 2023 05:23
Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
Investor_K"
сменился оператор аккаунта? :mrgreen:

Просто цена привлекательная.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:06

  Investor_K написав:
  beee написав:З грошима.
Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе.
Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?

Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
могу вам эту за 65куе продать

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SUcrS.html

или вам надо в комплекте с тёткой Веее?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:13

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:
  beee написав:З грошима.
Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе.
Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?

Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
могу вам эту за 65куе продать

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... SUcrS.html

или вам надо в комплекте с тёткой Веее?

Там было 50 м
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:18

  beee написав:
fler написав:У мене склалося враження, що дехто дуже хоче продати нерухомість і виїхати за кордон, але сильно встряв копитами в елітний бетон. Тому пише тут про дорожай на КРЖН і черги покупців за елітним житлом. По факту маємо трохи інше - люди, які мають гроші на придбання того елітного, не поспішають сьогодні вкладатися через низку причин, основною з яких є невизначеність щодо закінчення війни. Багато таких людей (з грошима) виїхали за кордон або планують виїхати.


Вам бы не мешало в Киев приехать. А то пробки всё больше, а люди все ніяк не виїдуть з грошима.
Я, например, елітний бетон снял с продажи и через 2 месяца заселяюсь.
И да, смешно конечно, но как раз средний сегмент завис, а 300куе + только и покупают.
Сейчас продается эконом и бизнес. Комфорт завис. Зато растёт его аренда.
Люди имеют два авто по 100 куе и вернулись полным составом. А у вас всі планують виїхати. Куда? С грошима? Да их там хлопнут в два счёта

Невже насправді все ще гірше, ніж я собі міркую?
До речі, москалі повідомляють, що ціни на московську нерухомість впали на 30% у валюті, що відкинуло ціни до рівнів 2018-2020рр. І прогнозують подальше падіння.
Джерело: www.im.ru
Кацапський графік показує падіння цін з травня 2022. А що у них трапилось? :mrgreen: У Києві ракети літають і нічого, на КРЖН beee малює впевнений ріст.))
fler
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:33

  Investor_K написав:
  Прохожий написав:
  Investor_K написав:Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград

"Сообщение Добавлено: Пн 11 сен, 2023 05:23
Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
Investor_K"
сменился оператор аккаунта? :mrgreen:

Просто цена привлекательная.

понятно, раздвоение личности...
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:38

  fler написав:
  beee написав:
fler написав:У мене склалося враження, що дехто дуже хоче продати нерухомість і виїхати за кордон, але сильно встряв копитами в елітний бетон. Тому пише тут про дорожай на КРЖН і черги покупців за елітним житлом. По факту маємо трохи інше - люди, які мають гроші на придбання того елітного, не поспішають сьогодні вкладатися через низку причин, основною з яких є невизначеність щодо закінчення війни. Багато таких людей (з грошима) виїхали за кордон або планують виїхати.


Вам бы не мешало в Киев приехать. А то пробки всё больше, а люди все ніяк не виїдуть з грошима.
Я, например, елітний бетон снял с продажи и через 2 месяца заселяюсь.
И да, смешно конечно, но как раз средний сегмент завис, а 300куе + только и покупают.
Сейчас продается эконом и бизнес. Комфорт завис. Зато растёт его аренда.
Люди имеют два авто по 100 куе и вернулись полным составом. А у вас всі планують виїхати. Куда? С грошима? Да их там хлопнут в два счёта

Невже насправді все ще гірше, ніж я собі міркую?
До речі, москалі повідомляють, що ціни на московську нерухомість впали на 30% у валюті, що відкинуло ціни до рівнів 2018-2020рр. І прогнозують подальше падіння.
Джерело: http://www.im.ru
Кацапський графік показує падіння цін з травня 2022. А що у них трапилось? :mrgreen: У Києві ракети літають і нічого, на КРЖН beee малює впевнений ріст.))

может мацковские кацапы поняли что у них нет перспективы?
может на перспективу лучше быть на стороне цивилизации чем в компании с КНДР/Ираном???
с этой точки зрения не рассматривали ситуацию?
а так да, "сво идет по плану"...
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