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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 вер, 2023 20:40
Прохожий, парень чернокожый.
Не раздвоение, а растроение личности.
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Investor_K
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:49
Investor_K написав:Прохожий, парень чернокожый.
Не раздвоение, а растроение личности.
звичайне лицемірство
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kingkongovets
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Додано: Пон 11 вер, 2023 20:54
kingkongovets написав:
Investor_K написав:Прохожий, парень чернокожый.
Не раздвоение, а растроение личности.
звичайне лицемірство
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падальщики они такие падальщики..."Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?"
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Додано: Пон 11 вер, 2023 21:00
beee написав: vitaliiangel написав: beee написав:
Да их там хлопнут в два счёта
где там и кто хлопнет? со 100куе можно выехать только в Болгарию/Латвию .
Это называется з грошима? Это обычные работяги, продавшие квартиру. Будут там работать коробки на электролюкс паковать.
Или закрылись и уехали, например (первое что в голову пришло) клиника Образцова? Покажите мне человека з грошима, всё бросившего здесь.
Даже rjkz почему то не продаёт здесь квартиры.
Эмигрант, это мой брат, например. Уехал и всё. Ни недвижимости здесь, ничего вообще. И на форумах сидит американских. И его не колышит недвига в Киеве
Можете у брата список форумов взять?
Можно в личку.
Я не нашел живых.
Заранее спасибо.
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rjkz
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