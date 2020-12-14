RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11206112071120811209
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий, парень чернокожый.
Не раздвоение, а растроение личности.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9197
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:Прохожий, парень чернокожый.
Не раздвоение, а растроение личности.
звичайне лицемірство
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10696
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:54

  kingkongovets написав:
Investor_K написав:Прохожий, парень чернокожый.
Не раздвоение, а растроение личности.
звичайне лицемірство

+
падальщики они такие падальщики...

"Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?"
Прохожий
 
Повідомлень: 13209
З нами з: 05.06.13
Подякував: 904 раз.
Подякували: 1426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:00

  beee написав:
vitaliiangel написав:
  beee написав:Да их там хлопнут в два счёта
где там и кто хлопнет? со 100куе можно выехать только в Болгарию/Латвию .
Это называется з грошима? Это обычные работяги, продавшие квартиру. Будут там работать коробки на электролюкс паковать.
Или закрылись и уехали, например (первое что в голову пришло) клиника Образцова? Покажите мне человека з грошима, всё бросившего здесь.
Даже rjkz почему то не продаёт здесь квартиры.
Эмигрант, это мой брат, например. Уехал и всё. Ни недвижимости здесь, ничего вообще. И на форумах сидит американских. И его не колышит недвига в Киеве


Можете у брата список форумов взять?
Можно в личку.
Я не нашел живых.
Заранее спасибо.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15396
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7949 раз.
Подякували: 4855 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 11206112071120811209
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2415, 2416, 2417
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24167 16237383
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 вер, 2023 16:07
Нумізматика УКРАЇНА
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 125, 126, 127
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1266 5325762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 вер, 2023 21:24
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 7600
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9416)
11.09.2023 20:59
Ринок ОВДП (5114)
11.09.2023 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.