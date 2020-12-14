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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11206112071120811209
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий, парень чернокожый.
Не раздвоение, а растроение личности.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:Прохожий, парень чернокожый.
Не раздвоение, а растроение личности.
звичайне лицемірство
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:54

  kingkongovets написав:
Investor_K написав:Прохожий, парень чернокожый.
Не раздвоение, а растроение личности.
звичайне лицемірство

+
падальщики они такие падальщики...

"Якщо війна триаатиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?"
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:00

  beee написав:
vitaliiangel написав:
  beee написав:Да их там хлопнут в два счёта
где там и кто хлопнет? со 100куе можно выехать только в Болгарию/Латвию .
Это называется з грошима? Это обычные работяги, продавшие квартиру. Будут там работать коробки на электролюкс паковать.
Или закрылись и уехали, например (первое что в голову пришло) клиника Образцова? Покажите мне человека з грошима, всё бросившего здесь.
Даже rjkz почему то не продаёт здесь квартиры.
Эмигрант, это мой брат, например. Уехал и всё. Ни недвижимости здесь, ничего вообще. И на форумах сидит американских. И его не колышит недвига в Киеве


Можете у брата список форумов взять?
Можно в личку.
Я не нашел живых.
Заранее спасибо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:01

  fler написав:
  beee написав:
fler написав:У мене склалося враження, що дехто дуже хоче продати нерухомість і виїхати за кордон, але сильно встряв копитами в елітний бетон. Тому пише тут про дорожай на КРЖН і черги покупців за елітним житлом. По факту маємо трохи інше - люди, які мають гроші на придбання того елітного, не поспішають сьогодні вкладатися через низку причин, основною з яких є невизначеність щодо закінчення війни. Багато таких людей (з грошима) виїхали за кордон або планують виїхати.


Вам бы не мешало в Киев приехать. А то пробки всё больше, а люди все ніяк не виїдуть з грошима.
Я, например, елітний бетон снял с продажи и через 2 месяца заселяюсь.
И да, смешно конечно, но как раз средний сегмент завис, а 300куе + только и покупают.
Сейчас продается эконом и бизнес. Комфорт завис. Зато растёт его аренда.
Люди имеют два авто по 100 куе и вернулись полным составом. А у вас всі планують виїхати. Куда? С грошима? Да их там хлопнут в два счёта

Невже насправді все ще гірше, ніж я собі міркую?
До речі, москалі повідомляють, що ціни на московську нерухомість впали на 30% у валюті, що відкинуло ціни до рівнів 2018-2020рр. І прогнозують подальше падіння.
Джерело: http://www.im.ru
Кацапський графік показує падіння цін з травня 2022. А що у них трапилось? :mrgreen: У Києві ракети літають і нічого, на КРЖН beee малює впевнений ріст.))

У мацквичей когнитивношизоидный диссонанс
Доллар реально летом 22года был месяца два меньше 60ти, а они наверно ни копейки никому и никогда
Таперича сотня - и они наверно начинают шевелить верхней ж0п0й "а чо делать то? Продать то надо"
Причём авто мои любимые - весом от трёх тонн и с двигателем от вертолётов фирмы Мерседес и Тойота - у них бэушки только дорожают(но их и не берут по ценам Ликоградов-Славутичей) в долларе, за 6ти летку хочУт 65-70куе, а за четырёхлетку после гарантии - больше сотни(10-12млн), у нас новое оно дешевле сейчас стоит.
Наверно валить хоть куда хоть тушкой, хоть чучелом на Круизёре намного удобнее, чем жить в эпицентре православно-ядрёного срыва.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:14

  барабашов написав:[
У мацквичей когнитивношизоидный диссонанс
Доллар реально летом 22года был месяца два меньше 60ти, а они наверно ни копейки никому и никогда

Они никогда не считали в долларах, у них на стоько отбит мозг, что 90% знакомых говорили мне цены в рублях. Я живу в Украине, в другом государстве, а 90% долбоёбов говортли мне цены в рублях. Они необучаемы.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:28

  beee написав:
fler написав:
Investor_K написав:Якщо війна триватиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?


У мене склалося враження, що дехто дуже хоче продати нерухомість і виїхати за кордон, але сильно встряв копитами в елітний бетон. Тому пише тут про дорожай на КРЖН і черги покупців за елітним житлом. По факту маємо трохи інше - люди, які мають гроші на придбання того елітного, не поспішають сьогодні вкладатися через низку причин, основною з яких є невизначеність щодо закінчення війни. Багато таких людей (з грошима) виїхали за кордон або планують виїхати.


Вам бы не мешало в Киев приехать. А то пробки всё больше, а люди все ніяк не виїдуть з грошима.
Я, например, елітний бетон снял с продажи и через 2 месяца заселяюсь.

И да, смешно конечно, но как раз средний сегмент завис, а 300куе + только и покупают.

Сейчас продается эконом и бизнес. Комфорт завис. Зато растёт его аренда.

Сегодня заказали ещё бомбоубежище. Люди имеют два авто по 100 куе и вернулись полным составом. А у вас всі планують виїхати. Куда? С грошима? Да их там хлопнут в два счёта

Бєєє, тобі теж не завадило би приїхати з Польщі в Київ.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:32

цены на моцкве за 10 лет

в фублях
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в долларе
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:41

  Frant написав:Бєєє, тобі теж не завадило би приїхати з Польщі в Київ.

https://watch.wave.video/fhqc4r7Vv8OB82Ys
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:57

  gonchik74 написав:
  барабашов написав:fler
Выехать то они выехали
Может и справок полно об инвалидности 1й группы что только в Ламбу и Феррари могут залезть и лёжа ездить туда-сюда хоть каждый день через баррикады с ротами карателей нью-ВЛК
Вопрос в том что им ТАМ в Венах и Лондонах делать и как на хлеб рубить?
Или там лЁгко как Чичваркин можно пару рестиков открыть для элиты и с этих 3% жить на пару кирпичей в неделю?
Пинчук вон не уехал к примеру, взяточники наши тоже
Хотя у меня есть прецедент уезда моего одногруппника с 5ю детьми на виллу в зажопьях близ Барсы, однако там почему то он феноменального скачка в бизнесе не делает как здесь при Юще и даже ,00..% доли рынка своего сектора не захватывает, по прежнему в Украине денежку рубит
И да это не айтишник который изобрёл новый принцип левитации карт монобанка при подключении их к онлайн-казино «777», а человек который может накормить город

То зрозуміло. Але і вкладатись в КРЖН корєшу сенсу немає.

Посмотрим через пару лет как он там «булочек» напечёт
Там своих евро(семитов,а не европейцев)бейкеров хватает и без его франшиз
Виллу там он тоже не самую жирную на самом лучшем месте купил, а по деньгам, там лям не безумная сумма
Другой одноклассник к примеру мебель штампует и в Киеве возможно и в Тарьяне купил, говорил что есть у него аппарты в столице(на встрече выпускников)
По крайней мере я охренел когда его за рулём гелика нового синего цвета на набке нашей увидел
Авто за четверть ляма это не квартира за тот же кирпич, за него убить могут и отобрать проще
барабашов
 
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