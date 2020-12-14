Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
где там и кто хлопнет? со 100куе можно выехать только в Болгарию/Латвию .
Это называется з грошима? Это обычные работяги, продавшие квартиру. Будут там работать коробки на электролюкс паковать. Или закрылись и уехали, например (первое что в голову пришло) клиника Образцова? Покажите мне человека з грошима, всё бросившего здесь. Даже rjkz почему то не продаёт здесь квартиры. Эмигрант, это мой брат, например. Уехал и всё. Ни недвижимости здесь, ничего вообще. И на форумах сидит американских. И его не колышит недвига в Киеве
Можете у брата список форумов взять? Можно в личку. Я не нашел живых. Заранее спасибо.
fler написав:У мене склалося враження, що дехто дуже хоче продати нерухомість і виїхати за кордон, але сильно встряв копитами в елітний бетон. Тому пише тут про дорожай на КРЖН і черги покупців за елітним житлом. По факту маємо трохи інше - люди, які мають гроші на придбання того елітного, не поспішають сьогодні вкладатися через низку причин, основною з яких є невизначеність щодо закінчення війни. Багато таких людей (з грошима) виїхали за кордон або планують виїхати.
Вам бы не мешало в Киев приехать. А то пробки всё больше, а люди все ніяк не виїдуть з грошима. Я, например, елітний бетон снял с продажи и через 2 месяца заселяюсь. И да, смешно конечно, но как раз средний сегмент завис, а 300куе + только и покупают. Сейчас продается эконом и бизнес. Комфорт завис. Зато растёт его аренда. Люди имеют два авто по 100 куе и вернулись полным составом. А у вас всі планують виїхати. Куда? С грошима? Да их там хлопнут в два счёта
Невже насправді все ще гірше, ніж я собі міркую? До речі, москалі повідомляють, що ціни на московську нерухомість впали на 30% у валюті, що відкинуло ціни до рівнів 2018-2020рр. І прогнозують подальше падіння. Джерело: http://www.im.ru Кацапський графік показує падіння цін з травня 2022. А що у них трапилось? У Києві ракети літають і нічого, на КРЖН beee малює впевнений ріст.))
У мацквичей когнитивношизоидный диссонанс Доллар реально летом 22года был месяца два меньше 60ти, а они наверно ни копейки никому и никогда Таперича сотня - и они наверно начинают шевелить верхней ж0п0й "а чо делать то? Продать то надо" Причём авто мои любимые - весом от трёх тонн и с двигателем от вертолётов фирмы Мерседес и Тойота - у них бэушки только дорожают(но их и не берут по ценам Ликоградов-Славутичей) в долларе, за 6ти летку хочУт 65-70куе, а за четырёхлетку после гарантии - больше сотни(10-12млн), у нас новое оно дешевле сейчас стоит. Наверно валить хоть куда хоть тушкой, хоть чучелом на Круизёре намного удобнее, чем жить в эпицентре православно-ядрёного срыва.
барабашов написав:[ У мацквичей когнитивношизоидный диссонанс Доллар реально летом 22года был месяца два меньше 60ти, а они наверно ни копейки никому и никогда
Они никогда не считали в долларах, у них на стоько отбит мозг, что 90% знакомых говорили мне цены в рублях. Я живу в Украине, в другом государстве, а 90% долбоёбов говортли мне цены в рублях. Они необучаемы.
Investor_K написав:Якщо війна триватиме роками, і на Київ буде випущено сотні тисяч ракет/дронів за цей час - то про яку нерухомість можна вести мову?
У мене склалося враження, що дехто дуже хоче продати нерухомість і виїхати за кордон, але сильно встряв копитами в елітний бетон. Тому пише тут про дорожай на КРЖН і черги покупців за елітним житлом. По факту маємо трохи інше - люди, які мають гроші на придбання того елітного, не поспішають сьогодні вкладатися через низку причин, основною з яких є невизначеність щодо закінчення війни. Багато таких людей (з грошима) виїхали за кордон або планують виїхати.
Вам бы не мешало в Киев приехать. А то пробки всё больше, а люди все ніяк не виїдуть з грошима. Я, например, елітний бетон снял с продажи и через 2 месяца заселяюсь.
И да, смешно конечно, но как раз средний сегмент завис, а 300куе + только и покупают.
Сейчас продается эконом и бизнес. Комфорт завис. Зато растёт его аренда.
Сегодня заказали ещё бомбоубежище. Люди имеют два авто по 100 куе и вернулись полным составом. А у вас всі планують виїхати. Куда? С грошима? Да их там хлопнут в два счёта
Бєєє, тобі теж не завадило би приїхати з Польщі в Київ.
барабашов написав:fler Выехать то они выехали Может и справок полно об инвалидности 1й группы что только в Ламбу и Феррари могут залезть и лёжа ездить туда-сюда хоть каждый день через баррикады с ротами карателей нью-ВЛК Вопрос в том что им ТАМ в Венах и Лондонах делать и как на хлеб рубить? Или там лЁгко как Чичваркин можно пару рестиков открыть для элиты и с этих 3% жить на пару кирпичей в неделю? Пинчук вон не уехал к примеру, взяточники наши тоже Хотя у меня есть прецедент уезда моего одногруппника с 5ю детьми на виллу в зажопьях близ Барсы, однако там почему то он феноменального скачка в бизнесе не делает как здесь при Юще и даже ,00..% доли рынка своего сектора не захватывает, по прежнему в Украине денежку рубит И да это не айтишник который изобрёл новый принцип левитации карт монобанка при подключении их к онлайн-казино «777», а человек который может накормить город
То зрозуміло. Але і вкладатись в КРЖН корєшу сенсу немає.
Посмотрим через пару лет как он там «булочек» напечёт Там своих евро(семитов,а не европейцев)бейкеров хватает и без его франшиз Виллу там он тоже не самую жирную на самом лучшем месте купил, а по деньгам, там лям не безумная сумма Другой одноклассник к примеру мебель штампует и в Киеве возможно и в Тарьяне купил, говорил что есть у него аппарты в столице(на встрече выпускников) По крайней мере я охренел когда его за рулём гелика нового синего цвета на набке нашей увидел Авто за четверть ляма это не квартира за тот же кирпич, за него убить могут и отобрать проще