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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11207112081120911210
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:16

  fler написав:У Києві ракети літають і нічого, на КРЖН beee малює впевнений ріст.))

5 млрд долларов денег дают ежемесячно на 35 млн человек (!!!) Раньше 1 млрд допроситься в долг (!!!) через МВФ на 45 млн просто так нельзя было, а тут "нате вам 60 млрд долларов бесплатно на соцвыплаты". Эти халявные деньги творят тут чудеса.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:21

Zebra , вы так зациклились на этих 5 млрд…
Ранее просто эти 5 млрд зарабатывались , в том числе экспортом. Лишних денег не появилось, это просто заткнули дыру, в которую высасываются деньги на войну.
Нет никакого золотого дождя. :mrgreen:

Простой вопрос:
Сейчас те, кто до войны имел успешный бизнес, так же процветают и накапливают жир, или тратят запасы? Может появились новые бизнесы, на которых сейчас жируют? По-моему все пишут, что цена аренды коммерции в долларах ниже довоенной, значит бизнес пока никак не может выйти на довоенные заработки.
Ну а если жир не накапливается, то конечно отложенный спрос свое дело сделает (какое-то время), но а дальше что?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 11 вер, 2023 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:23

  Hotab написав:Zebra , вы так зациклились на этих 5 млрд…
Ранее просто эти 5 млрд зарабатывались , в том числе экспортом. Лишних денег не появилось, это просто заткнули дыру.
Нет никакого золотого дождя. :mrgreen:

Экспортные деньги оседали в офшорах. Эти же халявные деньги растекаются по экономике в розницу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:27

  Zebra написав:Эти халявные деньги творят тут чудеса.
не творят. они доходят в более-менее адекватных объемах только к военным и к чиновникам на распиле. Чуть больше имеют аграрии из-за роста цены на с/х. в очередях за красной икрой и новыми авто прозябает не более 10% населения.

важно другое, у чиновника свой сегмент потребления, там без перемен. А у пэрэсичного с бердичева появилась возможность заработать 10-30куе в ВСУ. Скорее всего их будут тратить на улучшение жил.условий. Это проблема №1 не одно десятилетие. ну и тачки поменяют. куда без этого

то есть прежде всего разогреется рн мелких городов, где за 15-30-50куе пока еще можно что то купить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 11 вер, 2023 23:44, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:29

Zebra , а бюджет наполняли какие деньги?

Можешь считать, что эти 5 ярдов финансируют социалку, а госбюджет войну, можешь наоборот. Эти 5 идут на войну. Но нет никаких лишних. Наоборот, режут расходы. Не вытягивают.
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 00:12

  Hotab написав:Zebra , а бюджет наполняли какие деньги?

Можешь считать, что эти 5 ярдов финансируют социалку, а госбюджет войну, можешь наоборот. Эти 5 идут на войну. Но нет никаких лишних. Наоборот, режут расходы. Не вытягивают.


Что значит идут на войну?
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 00:17

  Hotab написав:Zebra , а бюджет наполняли какие деньги?

Можешь считать, что эти 5 ярдов финансируют социалку, а госбюджет войну, можешь наоборот. Эти 5 идут на войну. Но нет никаких лишних. Наоборот, режут расходы. Не вытягивают.

Что там кто не вытягивает. Налогов уплачено на уровне 2018 года.
Ежемесячно собирается около 130 млрд грн.
Это $3.5 млрд. Или $42 млрд в год. Мертвая экономика? оккупированные территории? Заблокированы порты? Разбомблены заводы? Откуда столько налогов?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 00:22

  барабашов написав:Авто за четверть ляма это не квартира за тот же кирпич, за него убить могут и отобрать проще


Он сказал, что новый и озвучил точную цену или вы приблизительно думаете ?
У G-класса большой разбег в ценах и дизайн с годами мало меняется. Надо быть сильно большим спецом по его внешности чтобы год выпуска предугадать.
Отобрать физически ? В 90е не редкость была, сейчас давно не приходилось чего-то подобного читать.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 07:02

vladimir07
Х-перт уровня бункер Флуя
Гелик что ли когда то был?
На табличке со спецификацией написана дата производства "02-2022"
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 07:04

Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.

А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷‍♂️😮‍💨
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