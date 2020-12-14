Соседи сразу отхватили. Телефон дать смог бы, конечно. Я ж писал веснойInvestor_K написав:
Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
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Додано: Вів 12 вер, 2023 09:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Соседи сразу отхватили. Телефон дать смог бы, конечно. Я ж писал весной
Додано: Вів 12 вер, 2023 09:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к
Додано: Вів 12 вер, 2023 09:54
нужно купить 3 пока не дорого
Додано: Вів 12 вер, 2023 09:59
такой сумасшедший скуп недвиги бизнес класса - что аж застройщики и девелоперы новые проекты не начинают
скоро опять отключения электричества начнуться, тогда спрос совсем попрет
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