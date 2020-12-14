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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11207112081120911210
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:
  beee написав:З грошима.
Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе.
Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?

Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
Соседи сразу отхватили. Телефон дать смог бы, конечно. Я ж писал весной
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к
beee
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Повідомлень: 1068
З нами з: 17.12.22
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:54

  Первый написав:Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.

А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷‍♂️😮‍💨

нужно купить 3 пока не дорого
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:59

  beee написав:Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к

такой сумасшедший скуп недвиги бизнес класса - что аж застройщики и девелоперы новые проекты не начинают

скоро опять отключения электричества начнуться, тогда спрос совсем попрет
Феодал
 
Повідомлень: 415
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