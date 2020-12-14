Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:fler Выехать то они выехали Может и справок полно об инвалидности 1й группы что только в Ламбу и Феррари могут залезть и лёжа ездить туда-сюда хоть каждый день через баррикады с ротами карателей нью-ВЛК Вопрос в том что им ТАМ в Венах и Лондонах делать и как на хлеб рубить? Или там лЁгко как Чичваркин можно пару рестиков открыть для элиты и с этих 3% жить на пару кирпичей в неделю? Пинчук вон не уехал к примеру, взяточники наши тоже Хотя у меня есть прецедент уезда моего одногруппника с 5ю детьми на виллу в зажопьях близ Барсы, однако там почему то он феноменального скачка в бизнесе не делает как здесь при Юще и даже ,00..% доли рынка своего сектора не захватывает, по прежнему в Украине денежку рубит И да это не айтишник который изобрёл новый принцип левитации карт монобанка при подключении их к онлайн-казино «777», а человек который может накормить город
То зрозуміло. Але і вкладатись в КРЖН корєшу сенсу немає.
Посмотрим через пару лет как он там «булочек» напечёт Там своих евро(семитов,а не европейцев)бейкеров хватает и без его франшиз Виллу там он тоже не самую жирную на самом лучшем месте купил, а по деньгам, там лям не безумная сумма Другой одноклассник к примеру мебель штампует и в Киеве возможно и в Тарьяне купил, говорил что есть у него аппарты в столице(на встрече выпускников) По крайней мере я охренел когда его за рулём гелика нового синего цвета на набке нашей увидел Авто за четверть ляма это не квартира за тот же кирпич, за него убить могут и отобрать проще
Zebra , вы так зациклились на этих 5 млрд… Ранее просто эти 5 млрд зарабатывались , в том числе экспортом. Лишних денег не появилось, это просто заткнули дыру, в которую высасываются деньги на войну. Нет никакого золотого дождя.
Простой вопрос: Сейчас те, кто до войны имел успешный бизнес, так же процветают и накапливают жир, или тратят запасы? Может появились новые бизнесы, на которых сейчас жируют? По-моему все пишут, что цена аренды коммерции в долларах ниже довоенной, значит бизнес пока никак не может выйти на довоенные заработки. Ну а если жир не накапливается, то конечно отложенный спрос свое дело сделает (какое-то время), но а дальше что?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 11 вер, 2023 23:27, всього редагувалось 1 раз.
Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-) Про продаж паркомісце файнатаун.
А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷♂️😮💨
beee написав:З грошима. Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе. Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?
Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
Соседи сразу отхватили. Телефон дать смог бы, конечно. Я ж писал весной
Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела. По другому отмыть уже не получится. Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі. Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к
Первый написав:Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-) Про продаж паркомісце файнатаун.
А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷♂️😮💨
beee написав:Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела. По другому отмыть уже не получится. Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі. Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к
такой сумасшедший скуп недвиги бизнес класса - что аж застройщики и девелоперы новые проекты не начинают
скоро опять отключения электричества начнуться, тогда спрос совсем попрет
Первый написав:Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-) Про продаж паркомісце файнатаун.
А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷♂️😮💨