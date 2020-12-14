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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11207112081120911210>
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:32

цены на моцкве за 10 лет

в фублях
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в долларе
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:57

  gonchik74 написав:
  барабашов написав:fler
Выехать то они выехали
Может и справок полно об инвалидности 1й группы что только в Ламбу и Феррари могут залезть и лёжа ездить туда-сюда хоть каждый день через баррикады с ротами карателей нью-ВЛК
Вопрос в том что им ТАМ в Венах и Лондонах делать и как на хлеб рубить?
Или там лЁгко как Чичваркин можно пару рестиков открыть для элиты и с этих 3% жить на пару кирпичей в неделю?
Пинчук вон не уехал к примеру, взяточники наши тоже
Хотя у меня есть прецедент уезда моего одногруппника с 5ю детьми на виллу в зажопьях близ Барсы, однако там почему то он феноменального скачка в бизнесе не делает как здесь при Юще и даже ,00..% доли рынка своего сектора не захватывает, по прежнему в Украине денежку рубит
И да это не айтишник который изобрёл новый принцип левитации карт монобанка при подключении их к онлайн-казино «777», а человек который может накормить город

То зрозуміло. Але і вкладатись в КРЖН корєшу сенсу немає.

Посмотрим через пару лет как он там «булочек» напечёт
Там своих евро(семитов,а не европейцев)бейкеров хватает и без его франшиз
Виллу там он тоже не самую жирную на самом лучшем месте купил, а по деньгам, там лям не безумная сумма
Другой одноклассник к примеру мебель штампует и в Киеве возможно и в Тарьяне купил, говорил что есть у него аппарты в столице(на встрече выпускников)
По крайней мере я охренел когда его за рулём гелика нового синего цвета на набке нашей увидел
Авто за четверть ляма это не квартира за тот же кирпич, за него убить могут и отобрать проще
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 23:21

Zebra , вы так зациклились на этих 5 млрд…
Ранее просто эти 5 млрд зарабатывались , в том числе экспортом. Лишних денег не появилось, это просто заткнули дыру, в которую высасываются деньги на войну.
Нет никакого золотого дождя. :mrgreen:

Простой вопрос:
Сейчас те, кто до войны имел успешный бизнес, так же процветают и накапливают жир, или тратят запасы? Может появились новые бизнесы, на которых сейчас жируют? По-моему все пишут, что цена аренды коммерции в долларах ниже довоенной, значит бизнес пока никак не может выйти на довоенные заработки.
Ну а если жир не накапливается, то конечно отложенный спрос свое дело сделает (какое-то время), но а дальше что?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 11 вер, 2023 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 07:02

vladimir07
Х-перт уровня бункер Флуя
Гелик что ли когда то был?
На табличке со спецификацией написана дата производства "02-2022"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 07:04

Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.

А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷‍♂️😮‍💨
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:
  beee написав:З грошима.
Знакомая приехала на неделю, продала в марте квартиру 50 м на ликограде за 65 куе. Купила в глухом селе в Польше панель убитую за 75 куе.
Через 2 месяца её квартира стоила 80 куе. Из германии её поперли, холява кончились, шатается во Франции. Дальше что?

Что же Вы меня не связали с этой теткой? Я бы за 65 купил Ликоград
Соседи сразу отхватили. Телефон дать смог бы, конечно. Я ж писал весной
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:54

  Первый написав:Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.

А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷‍♂️😮‍💨

нужно купить 3 пока не дорого
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 09:59

  beee написав:Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к

такой сумасшедший скуп недвиги бизнес класса - что аж застройщики и девелоперы новые проекты не начинают

скоро опять отключения электричества начнуться, тогда спрос совсем попрет
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 10:11

  Феодал написав:
  Первый написав:Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.

А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷‍♂️😮‍💨

нужно купить 3 пока не дорого

3 немає.

Маленькі здають по 8 тис грн.


А ви з якої країни пишете?
Первый
 
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