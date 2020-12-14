|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 вер, 2023 10:32
Первый написав:
Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.
А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷♂️😮💨
Что то дороговато
А 12 метров это какой размер? Максимум Королла или Кашкай станут(2,3х5,1)?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3468
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:11
барабашов написав:vladimir07
Х-перт уровня бункер Флуя
Гелик что ли когда то был?
На табличке со спецификацией написана дата производства "02-2022"
Я не думаю, что вы б0льший эксперт. Если вы пишете увидел на набережной откуда мне знать, что вы общались, смотрели машину. Я подразумеваю определить по взгляду только на внешность со стороны. Не было, а к чему вопрос, если заводские таблички не есть отличием Gкласса. Если что заводские таблички c указанием года производства можно найти и в радянськом автопроме уровня москвича 412 сошедшего с конвейера еще при генсеке родом из соседнего Каменского.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:08
барабашов написав: Первый написав:
Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.
А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника
Что то дороговато
А 12 метров это какой размер? Максимум Королла или Кашкай станут(2,3х5,1)?
Тільки пасажирам виходити доведеться завчасно, а водію треба підтримувати форму, з зайвою вагою не просочиться
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33742
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1399 раз.
- Подякували: 7825 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:17
Faceless
Эти норки под миникуперы явно не для нас с Биии(а возможно и Флаем, бо урожай на даче прЭ, и есть его срочно НАДО!)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3468
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24168
|16238433
|
Вів 12 вер, 2023 11:01
asin
|
|1266
|5326263
|
|
|3
|7792
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|