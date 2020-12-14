Hotab написав:

, вы так зациклились на этих 5 млрд…Ранее просто эти 5 млрд зарабатывались , в том числе экспортом. Лишних денег не появилось, это просто заткнули дыру, в которую высасываются деньги на войну.Нет никакого золотого дождя.Простой вопрос:Сейчас те, кто до войны имел успешный бизнес, так же процветают и накапливают жир, или тратят запасы? Может появились новые бизнесы, на которых сейчас жируют? По-моему все пишут, что цена аренды коммерции в долларах ниже довоенной, значит бизнес пока никак не может выйти на довоенные заработки.Ну а если жир не накапливается, то конечно отложенный спрос свое дело сделает (какое-то время), но а дальше что?