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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11208112091121011211>
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 10:32

  Первый написав:Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.

А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷‍♂️😮‍💨

Что то дороговато
А 12 метров это какой размер? Максимум Королла или Кашкай станут(2,3х5,1)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 11:11

  барабашов написав:vladimir07
Х-перт уровня бункер Флуя
Гелик что ли когда то был?
На табличке со спецификацией написана дата производства "02-2022"

Я не думаю, что вы б0льший эксперт. Если вы пишете увидел на набережной откуда мне знать, что вы общались, смотрели машину. Я подразумеваю определить по взгляду только на внешность со стороны. Не было, а к чему вопрос, если заводские таблички не есть отличием Gкласса. Если что заводские таблички c указанием года производства можно найти и в радянськом автопроме уровня москвича 412 сошедшего с конвейера еще при генсеке родом из соседнего Каменского.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Первый написав:Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.

А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника

Что то дороговато
А 12 метров это какой размер? Максимум Королла или Кашкай станут(2,3х5,1)?
Тільки пасажирам виходити доведеться завчасно, а водію треба підтримувати форму, з зайвою вагою не просочиться :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:17

Faceless
Эти норки под миникуперы явно не для нас с Биии(а возможно и Флаем, бо урожай на даче прЭ, и есть его срочно НАДО!)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:18

  Hotab написав:Zebra , вы так зациклились на этих 5 млрд…
Ранее просто эти 5 млрд зарабатывались , в том числе экспортом. Лишних денег не появилось, это просто заткнули дыру, в которую высасываются деньги на войну.
Нет никакого золотого дождя. :mrgreen:

Простой вопрос:
Сейчас те, кто до войны имел успешный бизнес, так же процветают и накапливают жир, или тратят запасы? Может появились новые бизнесы, на которых сейчас жируют? По-моему все пишут, что цена аренды коммерции в долларах ниже довоенной, значит бизнес пока никак не может выйти на довоенные заработки.
Ну а если жир не накапливается, то конечно отложенный спрос свое дело сделает (какое-то время), но а дальше что?

Далі - знежирення бізнес-кротів, зменшення їх купівельної здатності і просадка цін КРЖН.
Нових автомобілів - завозиться в 10 разів меньше, ніж до війни. :wink:
Це вже ознака, що не все добре в Датському королівстві.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:19

  Феодал написав:
  beee написав:Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к

такой сумасшедший скуп недвиги бизнес класса - что аж застройщики и девелоперы новые проекты не начинают

скоро опять отключения электричества начнуться, тогда спрос совсем попрет

До небес))))
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:25

vladimir07
По вину или госномеру любой машины можно получить платно или нет любую информацию
База ГАИ или что теперь там у нас содержит больше инфы о собственниках, а не фото с таможни во время проведения соответствующих процедур
Если вам не открывают водительскую дверь чтоб посмотреть эту табличку, то за 50грн на некоторых сайтах вам дадут до полусотни фото с таможни авто с данным текущим номером и вином
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:
  beee написав:Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к

такой сумасшедший скуп недвиги бизнес класса - что аж застройщики и девелоперы новые проекты не начинают

скоро опять отключения электричества начнуться, тогда спрос совсем попрет
Почему не начинают, это всем ясно.
У девелоперов ничего особо и нет. Новые очереди строят в данную секунду прямо передо мной. Новостройки с прошлого года живые.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:48

https://ua.korrespondent.net/articles/4 ... pokaznykiv
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:48

  beee написав:
Феодал написав:
  beee написав:Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к

такой сумасшедший скуп недвиги бизнес класса - что аж застройщики и девелоперы новые проекты не начинают

скоро опять отключения электричества начнуться, тогда спрос совсем попрет
Почему не начинают, это всем ясно.
У девелоперов ничего особо и нет. Новые очереди строят в данную секунду прямо передо мной. Новостройки с прошлого года живые.

Ожили))) той самий а136 такими темпами, як зараз, ще років 5 мучитимуть. І все такими ж темпами робиться. Обʼєкт на 300 квартир - пʼять калік на будові)
gonchik74
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