|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 вер, 2023 10:32
Первый написав:
Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.
А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷♂️😮💨
Что то дороговато
А 12 метров это какой размер? Максимум Королла или Кашкай станут(2,3х5,1)?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3469
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 11:11
барабашов написав:vladimir07
Х-перт уровня бункер Флуя
Гелик что ли когда то был?
На табличке со спецификацией написана дата производства "02-2022"
Я не думаю, что вы б0льший эксперт. Если вы пишете увидел на набережной откуда мне знать, что вы общались, смотрели машину. Я подразумеваю определить по взгляду только на внешность со стороны. Не было, а к чему вопрос, если заводские таблички не есть отличием Gкласса. Если что заводские таблички c указанием года производства можно найти и в радянськом автопроме уровня москвича 412 сошедшего с конвейера еще при генсеке родом из соседнего Каменского.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:08
барабашов написав: Первый написав:
Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.
А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника
Что то дороговато
А 12 метров это какой размер? Максимум Королла или Кашкай станут(2,3х5,1)?
Тільки пасажирам виходити доведеться завчасно, а водію треба підтримувати форму, з зайвою вагою не просочиться
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33742
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1399 раз.
- Подякували: 7825 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:17
Faceless
Эти норки под миникуперы явно не для нас с Биии(а возможно и Флаем, бо урожай на даче прЭ, и есть его срочно НАДО!)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3469
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:18
Hotab написав:Zebra
, вы так зациклились на этих 5 млрд…
Ранее просто эти 5 млрд зарабатывались , в том числе экспортом. Лишних денег не появилось, это просто заткнули дыру, в которую высасываются деньги на войну.
Нет никакого золотого дождя.
Простой вопрос:
Сейчас те, кто до войны имел успешный бизнес, так же процветают и накапливают жир, или тратят запасы? Может появились новые бизнесы, на которых сейчас жируют? По-моему все пишут, что цена аренды коммерции в долларах ниже довоенной, значит бизнес пока никак не может выйти на довоенные заработки.
Ну а если жир не накапливается, то конечно отложенный спрос свое дело сделает (какое-то время), но а дальше что?
Далі - знежирення бізнес-кротів, зменшення їх купівельної здатності і просадка цін КРЖН.
Нових автомобілів - завозиться в 10 разів меньше, ніж до війни.
Це вже ознака, що не все добре в Датському королівстві.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23329
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1573 раз.
- Подякували: 2484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:19
Феодал написав: beee написав:
Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к
такой сумасшедший скуп недвиги бизнес класса - что аж застройщики и девелоперы новые проекты не начинают
скоро опять отключения электричества начнуться, тогда спрос совсем попрет
До небес))))
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23329
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1573 раз.
- Подякували: 2484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:25
vladimir07
По вину или госномеру любой машины можно получить платно или нет любую информацию
База ГАИ или что теперь там у нас содержит больше инфы о собственниках, а не фото с таможни во время проведения соответствующих процедур
Если вам не открывают водительскую дверь чтоб посмотреть эту табличку, то за 50грн на некоторых сайтах вам дадут до полусотни фото с таможни авто с данным текущим номером и вином
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3469
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:31
Феодал написав: beee написав:
Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к
такой сумасшедший скуп недвиги бизнес класса - что аж застройщики и девелоперы новые проекты не начинают
скоро опять отключения электричества начнуться, тогда спрос совсем попрет
Почему не начинают, это всем ясно.
У девелоперов ничего особо и нет. Новые очереди строят в данную секунду прямо передо мной. Новостройки с прошлого года живые.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1070
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:48
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 2096
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 308 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:48
beee написав: Феодал написав: beee написав:
Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3к
такой сумасшедший скуп недвиги бизнес класса - что аж застройщики и девелоперы новые проекты не начинают
скоро опять отключения электричества начнуться, тогда спрос совсем попрет
Почему не начинают, это всем ясно.
У девелоперов ничего особо и нет. Новые очереди строят в данную секунду прямо передо мной. Новостройки с прошлого года живые.
Ожили))) той самий а136 такими темпами, як зараз, ще років 5 мучитимуть. І все такими ж темпами робиться. Обʼєкт на 300 квартир - пʼять калік на будові)
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|