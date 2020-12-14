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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11208112091121011211
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:48

  барабашов написав:
  Первый написав:Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.

А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷‍♂️😮‍💨

Что то дороговато
А 12 метров это какой размер? Максимум Королла или Кашкай станут(2,3х5,1)?


Та Хз.
На 15 метрів влазить х7

Кому хочеться пасажирів висаджувати і картоплю на причепі паркувати може придбати півпаркінгу. Ділов то.😂

Зи. Я завжди вважав купівлю паркінгу за діючих умов паркування економічно недоцільним. Але Кан як завжди… може зліпити кулю
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:57

  beee написав:У девелоперов ничего особо и нет. Новые очереди строят в данную секунду прямо передо мной.

Бєєєє, ти такий смішний з своїм дорожаєм, чергами і акуєнним попитом.
Ми живемо в Києві і самі все бачимо. :mrgreen:
Ти коли повернешся з Польщі в Україну?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 13:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:
  beee написав:]
  beee написав:Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3
такой сумасшедший скуп недвиги бизнес класса - что аж застройщики и девелоперы новые проекты не начинают

скоро опять отключения электричества начнуться, тогда спрос совсем попрет
Почему не начинают, это всем ясно.
У девелоперов ничего особо и нет. Новые очереди строят в данную секунду прямо передо мной. Новостройки с прошлого года живые.

Ожили))) той самий а136 такими темпами, як зараз, ще років 5 мучитимуть. І все такими ж темпами робиться. Обʼєкт на 300 квартир - пʼять калік на будові)
Dim и перфект стремные или связей нет
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 14:04

  Frant написав:
  beee написав:У девелоперов ничего особо и нет. Новые очереди строят в данную секунду прямо передо мной.

Бєєєє, ти такий смішний з своїм дорожаєм, чергами і акуєнним попитом.
Ми живемо в Києві і самі все бачимо. :mrgreen:
Ти коли повернешся з Польщі в Україну?


Та цей хлоп співав оди Севену, коли скинув - " як я рад що позбувся цтого лайна"
:D
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 14:11

  Первый написав:Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.

А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷‍♂️😮‍💨

Це щось того. Загоняють. Дуже м'яко кажучи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 14:13

  Frant написав:Далі - знежирення бізнес-кротів, зменшення їх купівельної здатності і просадка цін КРЖН.
Нових автомобілів - завозиться в 10 разів меньше, ніж до війни. :wink:
Це вже ознака, що не все добре в Датському королівстві.

У серпні українці придбали і зареєстрували 8,3 тисячі нових легкових автомобілів - це на 12,5% більше в порівнянні з попитом роком раніше, і кращий результат для внутрішнього ринку за останні 19 місяців.
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 14:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тренд зрозумілий. "Ктонепонялтотпоймет"(с) Цікаво чи це надовго.
airmax78
 
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