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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:48
барабашов написав: Первый написав:
Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.
А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷♂️😮💨
Что то дороговато
А 12 метров это какой размер? Максимум Королла или Кашкай станут(2,3х5,1)?
Та Хз.
На 15 метрів влазить х7
Кому хочеться пасажирів висаджувати і картоплю на причепі паркувати може придбати півпаркінгу. Ділов то.😂
Зи. Я завжди вважав купівлю паркінгу за діючих умов паркування економічно недоцільним. Але Кан як завжди… може зліпити кулю
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Додано: Вів 12 вер, 2023 13:43
gonchik74 написав: beee написав:
]
beee написав:
Знакомый из инвест конторы, говорит, что бабки у приближенных прут. Девать некуда. Эта группа недавно зашла на яр град - выбрали 500 м2, всё что было ликвидное. Такие дела.
По другому отмыть уже не получится.
Вы тут жалуетесь на качков и дискотеки. Так там все любі друзі.
Я когда-то расскажу, кто сразу три квартиры купил в одном интересном жк. Не глядя. Идёт сумасшедший скуп недвиги бизнес класса 2, 3
такой сумасшедший скуп недвиги бизнес класса - что аж застройщики и девелоперы новые проекты не начинают
скоро опять отключения электричества начнуться, тогда спрос совсем попрет
Почему не начинают, это всем ясно.
У девелоперов ничего особо и нет. Новые очереди строят в данную секунду прямо передо мной. Новостройки с прошлого года живые.
Ожили))) той самий а136 такими темпами, як зараз, ще років 5 мучитимуть. І все такими ж темпами робиться. Обʼєкт на 300 квартир - пʼять калік на будові)
Dim и перфект стремные или связей нет
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Додано: Вів 12 вер, 2023 14:11
Первый написав:
Трішки з реального життя для закордонних втікачів:-)
Про продаж паркомісце файнатаун.
А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷♂️😮💨
Це щось того. Загоняють. Дуже м'яко кажучи.
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Додано: Вів 12 вер, 2023 14:13
Frant написав:
Далі - знежирення бізнес-кротів, зменшення їх купівельної здатності і просадка цін КРЖН.
Нових автомобілів - завозиться в 10 разів меньше, ніж до війни.
Це вже ознака, що не все добре в Датському королівстві.
У серпні українці придбали і зареєстрували 8,3 тисячі нових легкових автомобілів - це на 12,5% більше в порівнянні з попитом роком раніше, і кращий результат для внутрішнього ринку за останні 19 місяців.
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Додано: Вів 12 вер, 2023 14:14
Тренд зрозумілий. "Ктонепонялтотпоймет"(с) Цікаво чи це надовго.
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Додано: Вів 12 вер, 2023 14:18
Называю вещи своими именами. Если мне лично пох отвратен, я так и пишу, не смотря на то, что имею на нём недвигу. Продал я или не продал, я пишу плюсы и минусы. Моя точка зрения - субъективна. Кому интересно - читают, неинтересно - мимо идут.
Обсуждать кого-то, его вкус, мнение удел женского пола
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Додано: Вів 12 вер, 2023 14:29
gonchik74 написав:
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Ожили))) той самий а136 такими темпами, як зараз, ще років 5 мучитимуть. І все такими ж темпами робиться. Обʼєкт на 300 квартир - пʼять калік на будові)
Дивне твердження.
За серпень 22-серпень 23 побудували стільки ж як і за 2 роки до цього. Що дивно. На луні все видно.
А от Нвер стоїть…
А було б красиво…
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Додано: Вів 12 вер, 2023 14:46
beee написав:
Называю вещи своими именами. Если мне лично пох отвратен, я так и пишу, не смотря на то, что имею на нём недвигу. Продал я или не продал, я пишу плюсы и минусы. Моя точка зрения - субъективна. Кому интересно - читают, неинтересно - мимо идут.
Обсуждать кого-то, его вкус, мнение удел женского пола
Промоутили ПОХ, Севен в часности, когда слили - начали хаять. Вся торгашесеая сущнрсть. Счас нахваливаете КРЖН - свалите с потрохами, будете также хаять весь Киев как сейчас ПОХ. Причем тут женский пол, дешевые приемчики, типа неслужил-немужик. иди качнись
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Додано: Вів 12 вер, 2023 14:49
airmax78 написав:
Тренд зрозумілий. "Ктонепонялтотпоймет"(с) Цікаво чи це надовго.
Стисло про наш форум:Валютна гілка:
Все погано, грошей не вистачає, витрати уріжуть, долар буде 41,4.. Військова гілка:
Все погано, кругом зрада, війна триватиме роками..Еміграційна гілка:
Все погано, треба їхати за кордон, хто виїхав - у всіх все чудово..Гілка КРЖН:
Все чудово, Київ переповнений, нерухомість розкуповують, як гарячі пиріжки..
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Додано: Вів 12 вер, 2023 15:08
fler написав: airmax78 написав:
Тренд зрозумілий. "Ктонепонялтотпоймет"(с) Цікаво чи це надовго.
Стисло про наш форум:Валютна гілка:
Все погано, грошей не вистачає, витрати уріжуть, долар буде 41,4.. Військова гілка:
Все погано, кругом зрада, війна триватиме роками..Еміграційна гілка:
Все погано, треба їхати за кордон, хто виїхав - у всіх все чудово..Гілка КРЖН:
Все чудово, Київ переповнений, нерухомість розкуповують, як гарячі пиріжки..
1й раз за 100 лет с вами согласен. Неопределённость зашкаливает. Что видно по всем перечисленным веткам. Одни ждут быстрой победы, другие пророчат войну на 5 и более лет. Практически все ждут девала, демографического кризиса, безработицы.
В пользу недвижимости тот факт, что военным массово платятся приличные деньги, которые вероятнее всего, пойдут на рн и на покупку авто. Что разогреет экономику, поскольку ранее деньги скапливались у крупного бизнеса и монополистов. А пэрэсичный про капитал 50куе мог только во сне мечтать.
По недвижимости спрос на аренду есть, а это уже живая копейка. Много моих друзей, имевших до войны разный бизнес уже 1,5 года курят бамбук и морально готовы вложиться в бетон для аренды, доходность 7% лучше наличной валюты или 2-3% по депозитам в долларе (с перспективами заморозки или выплаты по 100уе в день).
В гривневые депозиты играются только на небольшие суммы (типа спортлото).
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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