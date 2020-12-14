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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 вер, 2023 15:44
fox767676 написав: beee написав:
Называю вещи своими именами. Если мне лично пох отвратен, я так и пишу, не смотря на то, что имею на нём недвигу. Продал я или не продал, я пишу плюсы и минусы. Моя точка зрения - субъективна. Кому интересно - читают, неинтересно - мимо идут.
Обсуждать кого-то, его вкус, мнение удел женского пола
Промоутили ПОХ, Севен в часности, когда слили - начали хаять. Вся торгашесеая сущнрсть. Счас нахваливаете КРЖН - свалите с потрохами, будете также хаять весь Киев как сейчас ПОХ.
100%
Не просто рили, а рили-паскудники, рили-дезертири!
vitaliiangel написав:
А пэрэсичный про капитал 50куе мог только во сне мечтать.
деякі пересічні донині мріють про купівлю старого "Ланоса". Щоб з Ірпеня в Київ на роботу їздити не електросамокатом, правда?
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Додано: Вів 12 вер, 2023 15:47
Frant написав:
деякы пересічні донині мріють про купівлю старого "Ланоса", правда?
кукусик тебе надо завести подружку, форумчане созданы Богом не для того, чтобы ты к ним приставал.
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Додано: Вів 12 вер, 2023 16:11
Frant написав: fox767676 написав: beee написав:
Называю вещи своими именами. Если мне лично пох отвратен, я так и пишу, не смотря на то, что имею на нём недвигу. Продал я или не продал, я пишу плюсы и минусы. Моя точка зрения - субъективна. Кому интересно - читают, неинтересно - мимо идут.
Обсуждать кого-то, его вкус, мнение удел женского пола
Промоутили ПОХ, Севен в часности, когда слили - начали хаять. Вся торгашесеая сущнрсть. Счас нахваливаете КРЖН - свалите с потрохами, будете также хаять весь Киев как сейчас ПОХ.
100%
Не просто рили, а рили-паскудники, рили-дезертири!
vitaliiangel написав:
А пэрэсичный про капитал 50куе мог только во сне мечтать.
деякі пересічні донині мріють про купівлю старого "Ланоса". Щоб з Ірпеня в Київ на роботу їздити не електросамокатом, правда?
Перед тим, як купляти старого ланоса, йому потрібно купити права. Але для цього потрібно мати долярчики, яких у нього немає і не буде .. То чому б не скористатися моментом, та не піти служити в ВСУ? Батьківщину захистити та й грошенят заробити, чим тремтіти та ховатися по зйомних квартирах, десь на периферії.
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