Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Тренд зрозумілий. "Ктонепонялтотпоймет"(с) Цікаво чи це надовго.
Стисло про наш форум: Валютна гілка: Все погано, грошей не вистачає, витрати уріжуть, долар буде 41,4.. Військова гілка: Все погано, кругом зрада, війна триватиме роками.. Еміграційна гілка: Все погано, треба їхати за кордон, хто виїхав - у всіх все чудово.. Гілка КРЖН: Все чудово, Київ переповнений, нерухомість розкуповують, як гарячі пиріжки..
Це вам так просто хочеться читати, чи просто у вас такі фантазії. Ніхто не пише що тут чудово.
Тут Капец. І свідчення цього вартість нерухомості в рази чи на порядки нижча за місця де не капец.
Первый написав:І свідчення цього вартість нерухомості в рази чи на порядки нижча за місця де не капец.
Я колись давав посилання на пристойну нерухомість 290 кОйро 100 кв. м. в середмісті Дубліна. В Києві близько такого не купиш за ці гроші. То по вашому в Дубліні капець, якщо порівнювати з Києвом?
Кожний бачить що хоче. Ви стверджуєте що вартість нерухомості в Дубліні нижча за Київську?😂 Тут недавно обговорювали 100 квадратів за 100 тис в середмісті Києва. Наче трішки дешевше чим 290 тис євро.
По памʼяті основний попит в Києві зосереджується в цінах 50-60 тис дол. В Дубліні це що? Туалет чи ванну кімнату можна купити?
1куе за кв.м. на сьогодні нічого пристойного в Києві не купиш. Питання в іншому, подібна нерухомість по якості і локації в Києві буде коштувати дорожче. Я не так давно давав посилання, можете глянути. Мене закидали капцями ї сказали, що Дублін, це дупа світу, а Київ, це набагато краще.