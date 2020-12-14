RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11209112101121111212
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:23

  fler написав:
  airmax78 написав:Тренд зрозумілий. "Ктонепонялтотпоймет"(с) Цікаво чи це надовго.

Стисло про наш форум:
Валютна гілка: Все погано, грошей не вистачає, витрати уріжуть, долар буде 41,4..
Військова гілка: Все погано, кругом зрада, війна триватиме роками..
Еміграційна гілка: Все погано, треба їхати за кордон, хто виїхав - у всіх все чудово..
Гілка КРЖН: Все чудово, Київ переповнений, нерухомість розкуповують, як гарячі пиріжки..


Це вам так просто хочеться читати, чи просто у вас такі фантазії. Ніхто не пише що тут чудово.

Тут Капец. І свідчення цього вартість нерухомості в рази чи на порядки нижча за місця де не капец.
Первый
 
Повідомлень: 16810
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:І свідчення цього вартість нерухомості в рази чи на порядки нижча за місця де не капец.

Я колись давав посилання на пристойну нерухомість 290 кОйро 100 кв. м. в середмісті Дубліна. В Києві близько такого не купиш за ці гроші. То по вашому в Дубліні капець, якщо порівнювати з Києвом? :D
reus
 
Повідомлень: 4506
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

увидел рекламу нового проекта
как вам?
https://the-light.com.ua/
Нумізматика УКРАЇНА
 
Повідомлень: 32
З нами з: 08.07.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:07

  reus написав:
  Первый написав:І свідчення цього вартість нерухомості в рази чи на порядки нижча за місця де не капец.

Я колись давав посилання на пристойну нерухомість 290 кОйро 100 кв. м. в середмісті Дубліна. В Києві близько такого не купиш за ці гроші. То по вашому в Дубліні капець, якщо порівнювати з Києвом? :D

Кожний бачить що хоче.
Ви стверджуєте що вартість нерухомості в Дубліні нижча за Київську?😂
Тут недавно обговорювали 100 квадратів за 100 тис в середмісті Києва. Наче трішки дешевше чим 290 тис євро.

По памʼяті основний попит в Києві зосереджується в цінах 50-60 тис дол. В Дубліні це що? Туалет чи ванну кімнату можна купити?
Первый
 
Повідомлень: 16810
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:21

  Первый написав:
  reus написав:
  Первый написав:І свідчення цього вартість нерухомості в рази чи на порядки нижча за місця де не капец.

Я колись давав посилання на пристойну нерухомість 290 кОйро 100 кв. м. в середмісті Дубліна. В Києві близько такого не купиш за ці гроші. То по вашому в Дубліні капець, якщо порівнювати з Києвом? :D

Кожний бачить що хоче.
Ви стверджуєте що вартість нерухомості в Дубліні нижча за Київську?😂
Тут недавно обговорювали 100 квадратів за 100 тис в середмісті Києва. Наче трішки дешевше чим 290 тис євро.

По памʼяті основний попит в Києві зосереджується в цінах 50-60 тис дол. В Дубліні це що? Туалет чи ванну кімнату можна купити?

1куе за кв.м. на сьогодні нічого пристойного в Києві не купиш. Питання в іншому, подібна нерухомість по якості і локації в Києві буде коштувати дорожче. Я не так давно давав посилання, можете глянути. Мене закидали капцями ї сказали, що Дублін, це дупа світу, :D а Київ, це набагато краще.
reus
 
Повідомлень: 4506
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1482 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11209112101121111212
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2416, 2417, 2418
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24170 16238960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 вер, 2023 14:50
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 125, 126, 127
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1266 5326374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 вер, 2023 21:24
vitaliiangel
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 7832
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (9430)
12.09.2023 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.