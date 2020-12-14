Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:І свідчення цього вартість нерухомості в рази чи на порядки нижча за місця де не капец.
Я колись давав посилання на пристойну нерухомість 290 кОйро 100 кв. м. в середмісті Дубліна. В Києві близько такого не купиш за ці гроші. То по вашому в Дубліні капець, якщо порівнювати з Києвом?
Кожний бачить що хоче. Ви стверджуєте що вартість нерухомості в Дубліні нижча за Київську?😂 Тут недавно обговорювали 100 квадратів за 100 тис в середмісті Києва. Наче трішки дешевше чим 290 тис євро.
По памʼяті основний попит в Києві зосереджується в цінах 50-60 тис дол. В Дубліні це що? Туалет чи ванну кімнату можна купити?
1куе за кв.м. на сьогодні нічого пристойного в Києві не купиш. Питання в іншому, подібна нерухомість по якості і локації в Києві буде коштувати дорожче. Я не так давно давав посилання, можете глянути. Мене закидали капцями ї сказали, що Дублін, це дупа світу, а Київ, це набагато краще.
reus написав:Кожний бачить що хоче. Ви стверджуєте що вартість нерухомості в Дубліні нижча за Київську?😂 Тут недавно обговорювали 100 квадратів за 100 тис в середмісті Києва. Наче трішки дешевше чим 290 тис євро.
По памʼяті основний попит в Києві зосереджується в цінах 50-60 тис дол. В Дубліні це що? Туалет чи ванну кімнату можна купити?
1куе за кв.м. на сьогодні нічого пристойного в Києві не купиш. Питання в іншому, подібна нерухомість по якості і локації в Києві буде коштувати дорожче. Я не так давно давав посилання, можете глянути. Мене закидали капцями ї сказали, що Дублін, це дупа світу, а Київ, це набагато краще.
Не знайшов. З телефону складно. В Дубліні не був.
Я стверджую що в Києві на фоні інших в абсолютних значеннях дешево. В рази дешевше, а з деякими нормальними місцями на порядок дешевше. Натиснув Дублін. Новобудова. Говнострой аля Софіївська Борщагівка 3-4 тисячі євро. Флай купує по 500 євро…каже що це пристойна нерухомість.
Зверху посилання на якісь фантазії за забором. В країні якій я б бажав щось придбати така ж картинка тільки в разів 5 більшою щільністю - від 15 тис дол. за квадрат
beee написав:Называю вещи своими именами. Если мне лично пох отвратен, я так и пишу, не смотря на то, что имею на нём недвигу. Продал я или не продал, я пишу плюсы и минусы. Моя точка зрения - субъективна. Кому интересно - читают, неинтересно - мимо идут. Обсуждать кого-то, его вкус, мнение удел женского пола
Промоутили ПОХ, Севен в часности, когда слили - начали хаять. Вся торгашесеая сущнрсть. Счас нахваливаете КРЖН - свалите с потрохами, будете также хаять весь Киев как сейчас ПОХ. Причем тут женский пол, дешевые приемчики, типа неслужил-немужик. иди качнись
Не понял. У меня ещё есть трёшка в севене и две квартиры в Славутич. Ну и? Быковать только перед экраном научилась?
fox767676 написав:Промоутили ПОХ, Севен в часности, когда слили - начали хаять. Вся торгашесеая сущнрсть. Счас нахваливаете КРЖН - свалите с потрохами, будете также хаять весь Киев как сейчас ПОХ. Причем тут женский пол, дешевые приемчики, типа неслужил-немужик. иди качнись
Не понял. У меня ещё есть трёшка в севене и две квартиры в Славутич. Ну и? Быковать только перед экраном научилась?