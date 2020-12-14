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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11210112111121211213>
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:І свідчення цього вартість нерухомості в рази чи на порядки нижча за місця де не капец.

Я колись давав посилання на пристойну нерухомість 290 кОйро 100 кв. м. в середмісті Дубліна. В Києві близько такого не купиш за ці гроші. То по вашому в Дубліні капець, якщо порівнювати з Києвом? :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

увидел рекламу нового проекта
как вам?
https://the-light.com.ua/
Нумізматика УКРАЇНА
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:07

  reus написав:
  Первый написав:І свідчення цього вартість нерухомості в рази чи на порядки нижча за місця де не капец.

Я колись давав посилання на пристойну нерухомість 290 кОйро 100 кв. м. в середмісті Дубліна. В Києві близько такого не купиш за ці гроші. То по вашому в Дубліні капець, якщо порівнювати з Києвом? :D

Кожний бачить що хоче.
Ви стверджуєте що вартість нерухомості в Дубліні нижча за Київську?😂
Тут недавно обговорювали 100 квадратів за 100 тис в середмісті Києва. Наче трішки дешевше чим 290 тис євро.

По памʼяті основний попит в Києві зосереджується в цінах 50-60 тис дол. В Дубліні це що? Туалет чи ванну кімнату можна купити?
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:21

  Первый написав:
  reus написав:
  Первый написав:І свідчення цього вартість нерухомості в рази чи на порядки нижча за місця де не капец.

Я колись давав посилання на пристойну нерухомість 290 кОйро 100 кв. м. в середмісті Дубліна. В Києві близько такого не купиш за ці гроші. То по вашому в Дубліні капець, якщо порівнювати з Києвом? :D

Кожний бачить що хоче.
Ви стверджуєте що вартість нерухомості в Дубліні нижча за Київську?😂
Тут недавно обговорювали 100 квадратів за 100 тис в середмісті Києва. Наче трішки дешевше чим 290 тис євро.

По памʼяті основний попит в Києві зосереджується в цінах 50-60 тис дол. В Дубліні це що? Туалет чи ванну кімнату можна купити?

1куе за кв.м. на сьогодні нічого пристойного в Києві не купиш. Питання в іншому, подібна нерухомість по якості і локації в Києві буде коштувати дорожче. Я не так давно давав посилання, можете глянути. Мене закидали капцями ї сказали, що Дублін, це дупа світу, :D а Київ, це набагато краще.
reus
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:37

  reus написав:
  Первый написав:
  reus написав:Кожний бачить що хоче.
Ви стверджуєте що вартість нерухомості в Дубліні нижча за Київську?😂
Тут недавно обговорювали 100 квадратів за 100 тис в середмісті Києва. Наче трішки дешевше чим 290 тис євро.

По памʼяті основний попит в Києві зосереджується в цінах 50-60 тис дол. В Дубліні це що? Туалет чи ванну кімнату можна купити?

1куе за кв.м. на сьогодні нічого пристойного в Києві не купиш. Питання в іншому, подібна нерухомість по якості і локації в Києві буде коштувати дорожче. Я не так давно давав посилання, можете глянути. Мене закидали капцями ї сказали, що Дублін, це дупа світу, :D а Київ, це набагато краще.


Не знайшов. З телефону складно. В Дубліні не був.

Я стверджую що в Києві на фоні інших в абсолютних значеннях дешево. В рази дешевше, а з деякими нормальними місцями на порядок дешевше.
Натиснув Дублін. Новобудова. Говнострой аля Софіївська Борщагівка 3-4 тисячі євро. Флай купує по 500 євро…каже що це пристойна нерухомість.

Зверху посилання на якісь фантазії за забором. В країні якій я б бажав щось придбати така ж картинка тільки в разів 5 більшою щільністю - від 15 тис дол. за квадрат
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  beee написав:Называю вещи своими именами. Если мне лично пох отвратен, я так и пишу, не смотря на то, что имею на нём недвигу. Продал я или не продал, я пишу плюсы и минусы. Моя точка зрения - субъективна. Кому интересно - читают, неинтересно - мимо идут.
Обсуждать кого-то, его вкус, мнение удел женского пола


Промоутили ПОХ, Севен в часности, когда слили - начали хаять. Вся торгашесеая сущнрсть. Счас нахваливаете КРЖН - свалите с потрохами, будете также хаять весь Киев как сейчас ПОХ. Причем тут женский пол, дешевые приемчики, типа неслужил-немужик. иди качнись
Не понял. У меня ещё есть трёшка в севене и две квартиры в Славутич.
Ну и? Быковать только перед экраном научилась?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это ж нужно быть особенно одарённым, чтобы думать о влиянии ветки на покупателей или вообще на рынок.
Я ещё ни разу в жизни не встречал ни одного реального покупателя или продавца из темы
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:16

  beee написав:
fox767676 написав:Промоутили ПОХ, Севен в часности, когда слили - начали хаять. Вся торгашесеая сущнрсть. Счас нахваливаете КРЖН - свалите с потрохами, будете также хаять весь Киев как сейчас ПОХ. Причем тут женский пол, дешевые приемчики, типа неслужил-немужик. иди качнись
Не понял. У меня ещё есть трёшка в севене и две квартиры в Славутич.
Ну и? Быковать только перед экраном научилась?


Оце зря…. Відчуваю як закипає народний гнів….
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Нумізматика УКРАЇНА написав:увидел рекламу нового проекта
как вам?
https://the-light.com.ua/
Писали, сделок в бизнес сегменте нет. Проектов нет. Девелопмент закрыт на замок.
Кстати бульвар фонтанов я купить так и не смогни до войны ни во время
beee
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:34

  reus написав:
  Первый написав:І свідчення цього вартість нерухомості в рази чи на порядки нижча за місця де не капец.

Я колись давав посилання на пристойну нерухомість 290 кОйро 100 кв. м. в середмісті Дубліна. В Києві близько такого не купиш за ці гроші. То по вашому в Дубліні капець, якщо порівнювати з Києвом? :D

Вы купили в конце прошлого года намного хуже объект по немного меньшей цене или намного лучший по намного меньшей???
барабашов
 
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