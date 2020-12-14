Первый написав:Не знайшов. З телефону складно. В Дубліні не був.
Я стверджую що в Києві на фоні інших в абсолютних значеннях дешево. В рази дешевше, а з деякими нормальними місцями на порядок дешевше.
Натиснув Дублін. Новобудова. Говнострой аля Софіївська Борщагівка 3-4 тисячі євро. Флай купує по 500 євро…каже що це пристойна нерухомість.
Зверху посилання на якісь фантазії за забором. В країні якій я б бажав щось придбати така ж картинка тільки в разів 5 більшою щільністю - від 15 тис дол. за квадрат
Взяв перший варіант, який попався.
Центр Дубліна. Відносно новий дім. 4 347 Ойро за кв. м. Мій знайомий не так давно продав ФК 2 за 4 500 за кв. м. З великою натяжкою можна вважати цю локацію центром. А так да, ціни в рази
У свій час коли у Макса хотелка злетіла до небес і він стверджував що у столиці країни ЗЄ неможливо купити за 300 000 ойро щось пристойне 100 кв. м. Коли я навів приклад с посиланням, то він почав казати, що Дублін, це дупа світу, тому і ціни такі, а його квіточка безцінна