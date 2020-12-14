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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11210112111121211213
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:Не знайшов. З телефону складно. В Дубліні не був.

Я стверджую що в Києві на фоні інших в абсолютних значеннях дешево. В рази дешевше, а з деякими нормальними місцями на порядок дешевше.
Натиснув Дублін. Новобудова. Говнострой аля Софіївська Борщагівка 3-4 тисячі євро. Флай купує по 500 євро…каже що це пристойна нерухомість.

Зверху посилання на якісь фантазії за забором. В країні якій я б бажав щось придбати така ж картинка тільки в разів 5 більшою щільністю - від 15 тис дол. за квадрат

Взяв перший варіант, який попався.
https://www.daft.ie/for-sale/apartment- ... -1/5401131
Центр Дубліна. Відносно новий дім. 4 347 Ойро за кв. м. Мій знайомий не так давно продав ФК 2 за 4 500 за кв. м. З великою натяжкою можна вважати цю локацію центром. А так да, ціни в рази :D
У свій час коли у Макса хотелка злетіла до небес і він стверджував що у столиці країни ЗЄ неможливо купити за 300 000 ойро щось пристойне 100 кв. м. Коли я навів приклад с посиланням, то він почав казати, що Дублін, це дупа світу, тому і ціни такі, а його квіточка безцінна :D
Востаннє редагувалось reus в Вів 12 вер, 2023 19:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:35

Но акаунты то потер. Есть привычка обнулять, чтобы избавиться от груза прошлого трындежа, диаметрально противоложная текущему
fox767676
 
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