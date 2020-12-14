Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Не знайшов. З телефону складно. В Дубліні не був.
Я стверджую що в Києві на фоні інших в абсолютних значеннях дешево. В рази дешевше, а з деякими нормальними місцями на порядок дешевше. Натиснув Дублін. Новобудова. Говнострой аля Софіївська Борщагівка 3-4 тисячі євро. Флай купує по 500 євро…каже що це пристойна нерухомість.
Зверху посилання на якісь фантазії за забором. В країні якій я б бажав щось придбати така ж картинка тільки в разів 5 більшою щільністю - від 15 тис дол. за квадрат
Взяв перший варіант, який попався. https://www.daft.ie/for-sale/apartment- ... -1/5401131 Центр Дубліна. Відносно новий дім. 4 347 Ойро за кв. м. Мій знайомий не так давно продав ФК 2 за 4 500 за кв. м. З великою натяжкою можна вважати цю локацію центром. А так да, ціни в рази У свій час коли у Макса хотелка злетіла до небес і він стверджував що у столиці країни ЗЄ неможливо купити за 300 000 ойро щось пристойне 100 кв. м. Коли я навів приклад с посиланням, то він почав казати, що Дублін, це дупа світу, тому і ціни такі, а його квіточка безцінна Так от я прогнозую, що після війни буде ще вікно можливостей для входу на РН. Гривню опустять до комфортного для західних інвесторів рівня. Хто буде готовий, той і отримає свій льодяник
Востаннє редагувалось reus в Вів 12 вер, 2023 19:57, всього редагувалось 3 разів.
Первый написав:Не знайшов. З телефону складно. В Дубліні не був.
Я стверджую що в Києві на фоні інших в абсолютних значеннях дешево. В рази дешевше, а з деякими нормальними місцями на порядок дешевше. Натиснув Дублін. Новобудова. Говнострой аля Софіївська Борщагівка 3-4 тисячі євро. Флай купує по 500 євро…каже що це пристойна нерухомість.
Зверху посилання на якісь фантазії за забором. В країні якій я б бажав щось придбати така ж картинка тільки в разів 5 більшою щільністю - від 15 тис дол. за квадрат
Взяв перший варіант, який попався. https://www.daft.ie/for-sale/apartment- ... -1/5401131 Центр Дубліна. Відносно новий дім. 4 347 Ойро за кв. м. Мій знайомий не так давно продав ФК 2 за 4 500 за кв. м. З великою натяжкою можна вважати цю локацію центром. А так да, ціни в рази У свій час коли у Макса хотелка злетіла до небес і він стверджував що у столиці країни ЗЄ неможливо купити за 300 000 ойро щось пристойне 100 кв. м. Коли я навів приклад с посиланням, то він почав казати, що Дублін, це дупа світу, тому і ціни такі, а його квіточка безцінна Так от я прогнозую, що після війни буде ще вікно можливостей для входу на РН. Гривню опустять до комфортного для західних інвесторів рівня. Хто буде готовий, той і отримає свій льодяник
Смішно. Чесно. Ви прекрасно розумієте що я прав. Тому закінчуйте розказувати про 4500 в Фк2. Фк1 по 2000. Бери не хочу. Ще кращий за вказаний дублінський говнострой.
Зи. Девал буде. Вікно можливостей теж. Красавчик хто вгадає:-) а ще більший красавчик хто зараз купить через єоселю. Але це ж гілка оленів:-) а вони завжди продають і купують не тоді коли треба.
fox767676 написав:Но акаунты то потер. Есть привычка обнулять, чтобы избавиться от груза прошлого трындежа, диаметрально противоложная текущему
Це Ви про кого?
Да пусть читает что хочет. Никто ничего не тёр. Обнулили историю по нику, чтобы больных не собирали информацию, что и где я продал. Я вообще не понимаю, кто даёт право наездов на чью то мысль? Это привычка 90 быковать или неудовлетворённость? Я уже со счёта сбился, сколько этот балабол наиздел? Что не ляпнет, ну всё не в жилу
Первый написав:Смішно. Чесно. Ви прекрасно розумієте що я прав. Тому закінчуйте розказувати про 4500 в Фк2. Фк1 по 2000. Бери не хочу. Ще кращий за вказаний дублінський говнострой.
ФК2 4500 зі слів мого знайомого. Доки не бачив, але можу подивитися. А ФК1 не Па 2000, а По 2915 за кв. м. була продана 1к восени ще торік, особисто бачив угоду. Якщо є бажання можу спитати чи захочуть показати доки за компенсацію вартості їх робочого часу. Я вважаю, що на сьогодні, ціни неадекватні як для форс-мажору такого масштабу. Але у нас як завжди, поки півень не клюне, піп не перехреститься. Тому ми спостерігаємо то -45%, то +45% Якщо не дай Бог будуть знову взимку відключення, то побачемо-45%