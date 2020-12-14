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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11211112121121311214
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 22:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  reus написав:А ФК1 не Па 2000, а По 2915 за кв. м. була продана 1к восени ще торік
«От трудов праведных не нажить палат каменных»
І до чого це?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 22:18

Faceless я не хотел вас обидеть...
vitaliiangel
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