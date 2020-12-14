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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11211112121121311214
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 22:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  reus написав:А ФК1 не Па 2000, а По 2915 за кв. м. була продана 1к восени ще торік
«От трудов праведных не нажить палат каменных»
І до чого це?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 22:18

Faceless я не хотел вас обидеть...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 23:23

  beee написав:
Genie написав:
  beee написав:
Dim и перфект стремные или связей нет


а у нас есть нестремные?
Задумался. А действительно, нет.
Сначала хотел написать про столицу или альянс. Перехотел


Альянс - это не сын Кушнира?

Я думала на Ковальскую, но после страшного бордового дома на набережной...
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 23:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷‍♂️😮‍💨

Паркінг в Тетрісі по 45кує, як це в Файні такі ціни?
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