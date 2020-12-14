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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 вер, 2023 22:07
vitaliiangel написав: reus написав:
А ФК1 не Па 2000, а По 2915 за кв. м. була продана 1к восени ще торік
«От трудов праведных не нажить палат каменных»
І до чого це?
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Додано: Вів 12 вер, 2023 22:18
Faceless я не хотел вас обидеть...
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Додано: Вів 12 вер, 2023 23:23
beee написав: Genie написав: beee написав:
Dim и перфект стремные или связей нет
а у нас есть нестремные?
Задумался. А действительно, нет.
Сначала хотел написать про столицу или альянс. Перехотел
Альянс - это не сын Кушнира?
Я думала на Ковальскую, но после страшного бордового дома на набережной...
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Додано: Вів 12 вер, 2023 23:38
Первый написав:
А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷♂️😮💨
Паркінг в Тетрісі по 45кує, як це в Файні такі ціни?
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