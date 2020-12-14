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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 22:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  reus написав:А ФК1 не Па 2000, а По 2915 за кв. м. була продана 1к восени ще торік
«От трудов праведных не нажить палат каменных»
І до чого це?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 22:18

Faceless я не хотел вас обидеть...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 23:23

  beee написав:
Genie написав:
  beee написав:
Dim и перфект стремные или связей нет


а у нас есть нестремные?
Задумался. А действительно, нет.
Сначала хотел написать про столицу или альянс. Перехотел


Альянс - это не сын Кушнира?

Я думала на Ковальскую, но после страшного бордового дома на набережной...
Genie
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 23:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:А 65к це приблизна ціна на сьогодні від забудовника. Найближчий паркінг (я днями дізнавався) побудують через 2 роки, і його ціна 44100$ ділимо на 12м = 3675 м/кв, звідси 18.3*3675=67250$ - Початкова ціна від забудовника 🤷‍♂️😮‍💨

Паркінг в Тетрісі по 45кує, як це в Файні такі ціни?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 08:20

  Genie написав:
Я думала на Ковальскую, но после страшного бордового дома на набережной...

Если не брать во внимание их устаревшую на Н лет архитектуру, вполне заслуживают быть не стремными. Тем более в двух последних проектах Ковальская пытается исправить внешний вид согласно времени. КАН не стрёмный, но за это придётся доплатить с самого начала. Тарян не стрёмный, не хочет замазать репутацию. С натяжкой можно ещё пару компаний найти. Та же Столица выполняет обязательства. В архитектурном плане у Столицы жёсткая деградация от комплекса к комплексу, но мы не об этом...
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 08:40

  airmax78 написав:Єоселя бумить - капець. Був би Зрадіо - він звісно сказав би що поки не побачу на графіку не повірю. Але Зрадіо немає, тому доведеться вірити на слово. Хоча скоро всі побачать і на графіках.


Це точно, 380 виданих кредитів на 20.4 млн доларів у Києві - це бум, що капець.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 08:50

  hume написав:
  Genie написав:
Я думала на Ковальскую, но после страшного бордового дома на набережной...

Если не брать во внимание их устаревшую на Н лет архитектуру, вполне заслуживают быть не стремными. Тем более в двух последних проектах Ковальская пытается исправить внешний вид согласно времени. КАН не стрёмный, но за это придётся доплатить с самого начала. Тарян не стрёмный, не хочет замазать репутацию. С натяжкой можно ещё пару компаний найти. Та же Столица выполняет обязательства. В архитектурном плане у Столицы жёсткая деградация от комплекса к комплексу, но мы не об этом...


серед 10 найбільших забудовників Києва за кв. м, з 2014 р. (КАН, інтергал, КМS, Perfect, Riel, Столиця, Сіті Ван, Роял Хаус, Київміськбуд, Ковальська), хто знає, що таке КМС, Перфект та Роял Хаус? Хто там власники? Бо для мене ці назви були несподіванами і незнайомими
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 08:55

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  reus написав:А ФК1 не Па 2000, а По 2915 за кв. м. була продана 1к восени ще торік
«От трудов праведных не нажить палат каменных»
І до чого це?

До того, що чесною працею в цій країні, як і в Московії - не заробиш на нерухомість. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 08:57

  vitaliiangel написав:Faceless я не хотел вас обидеть...

таки образив вождя рожевоокулярників))) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 09:13

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:Faceless я не хотел вас обидеть...

таки образив вождя рожевоокулярників))) :mrgreen:

За його честь не хвилюйтеся. Він вже хутко скаче, на своєму "рожевому поні", щоб усе швиденько підтерти. В цьому він великий майстер.))
roberto dark
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