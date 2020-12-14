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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 вер, 2023 09:30
hume написав: Genie написав:
Я думала на Ковальскую, но после страшного бордового дома на набережной...
Если не брать во внимание их устаревшую на Н лет архитектуру, вполне заслуживают быть не стремными. Тем более в двух последних проектах Ковальская пытается исправить внешний вид согласно времени. КАН не стрёмный, но за это придётся доплатить с самого начала. Тарян не стрёмный, не хочет замазать репутацию. С натяжкой можно ещё пару компаний найти. Та же Столица выполняет обязательства. В архитектурном плане у Столицы жёсткая деградация от комплекса к комплексу, но мы не об этом...
очень на любителя этот дом на набережной, мало того, что вокруг сплошная промзона, фасады стремно покрашены.
Тарьян по-моему подпортил себе репутацию, на Домике в ветке нового проекта можно посмотреть.
Остается один Кан
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Додано: Сер 13 вер, 2023 09:34
adeges написав: hume написав: Genie написав:
Я думала на Ковальскую, но после страшного бордового дома на набережной...
Если не брать во внимание их устаревшую на Н лет архитектуру, вполне заслуживают быть не стремными. Тем более в двух последних проектах Ковальская пытается исправить внешний вид согласно времени. КАН не стрёмный, но за это придётся доплатить с самого начала. Тарян не стрёмный, не хочет замазать репутацию. С натяжкой можно ещё пару компаний найти. Та же Столица выполняет обязательства. В архитектурном плане у Столицы жёсткая деградация от комплекса к комплексу, но мы не об этом...
серед 10 найбільших забудовників Києва за кв. м, з 2014 р. (КАН, інтергал, КМS, Perfect, Riel, Столиця, Сіті Ван, Роял Хаус, Київміськбуд, Ковальська), хто знає, що таке КМС, Перфект та Роял Хаус? Хто там власники? Бо для мене ці назви були несподіванами і незнайомими
Перфект - это региональщики
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Додано: Сер 13 вер, 2023 09:49
roberto dark написав: Frant написав: vitaliiangel написав:Faceless
я не хотел вас обидеть...
таки образив вождя рожевоокулярників)))
За його честь не хвилюйтеся. Він вже хутко скаче, на своєму "рожевому поні", щоб усе швиденько підтерти. В цьому він великий майстер.))
Я згадаую рекламу Рибальського і Галактики.
Неначе і хороші ЖК - але місця які! Задворки.
Паровози прямо під вікнами їздять. Гопніки бігають. Елітне житло???)))
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